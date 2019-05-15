"Золотой" мусор: куда Сухум "сплавляет" бытовые отходы

Депутаты Гулрыпшского районного Cобрания отказались принимать из Сухума мусор до введения в эксплуатацию нового полигона ТБО. О том, что сегодня происходит с сухумским мусором, почему решение Гулрыпшского Cобрания утратило актуальность, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Полигон в Гулрыпше еще не построен, весь столичный мусор уже на протяжении месяца вывозится в Галский район. Но, как отмечают в "Спецавтохозяйстве" Сухума, это крайне невыгодно.

Ежедневно из столицы в Галский район отправляют от 15 до 20 грузовиков с бытовыми отходами. По подсчетам начальника сухумского "Спецавтохозяйства" Саида Кур-ипа, в день на это уходит до тонны топлива. Это крайне невыгодно.

"Вывоз мусора в Гал – это большие проблемы. У нас добавились расходы. Каждый день на вывоз мусора до тонны дизтоплива сжигается. Сегодня до 15-20 рейсов делают наши машины, но впереди летний период, объем отходов увеличится как минимум в два раза. Если не больше, то не меньше. У нас большой перерасход из-за вывоза мусора в Галский район. Очень много денег тратим на топливо для техники. А так город чистится в обычном режиме, проблема только с вывозом мусора в Галский район", – рассказал он.

В самом Гале в новых объемах столичных отходов видят скорее благо, чем угрозу. Сухумские коллеги помогли с техникой, и теперь на свалке в Щащикуаре мусор не просто сбрасывают на открытые площадки, а хоронят его по всем правилам в специальном котловане.

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По словам начальника управления городского хозяйства администрации Гала Астамура Асландзия, полигон может принимать мусор до конца года. Местные власти даже намерены закрыть свалку в Щащикуаре и реанимировать старую в Ряпе. Утверждают, что тем самым проблема утилизации бытовых отходов будет снята надолго.

"При той работе, которую мы сейчас ведем, запасы этой свалки, учитывая то, что во время летнего сезона объемы мусора в Сухуме увеличатся, хватит до конца года. Сейчас готовится еще один большой котлован. Территория позволяет сделать и третий котлован. По моему расчету, на этой свалке можно работать до конца года. Но сейчас у нас решается вопрос с реанимацией старой свалки в селе Ряп. Как только будут разрешительные документы, мы в течение нескольких месяцев планируем закрыть свалку в Щащикуаре и начать закапывать мусор в Ряпе. В этом случае вопрос с утилизацией мусора будет решен на ближайшие десятилетия", – добавил Асландзия.

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Есть ли альтернатива?

12 апреля 2019 года депутаты Сухумского городского Собрания обратились к депутатам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать сухумский мусор на территории района. Тогда бытовые отходы просто складировались в гаражах "Спецавтозозяйства". Гулрыпшские депутаты с ответом тянули, но неожиданно откликнулась галская администрация, которая увидела в этом больше плюсов, чем минусов.

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Депутаты Гулрыпшского районного Собрания все же отказали Сухуму, но лишь спустя две недели после обращения.

Конечно, свозить бытовые отходы из столицы в Гулрыпш было бы намного проще. Но пока что местные власти категорически против этого. Они настаивают на том, чтобы в районе сначала построили полигон для брикетирования и складирования твердых бытовых отходов. Сухуму придется смириться с расходами на чистоту.

Как рассказали в пресс-службе Кабинета Министров Абхазии, УКС еще согласовывает техническое задание на проектирование нового полигона в Гулрыпшском районе.

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"Уже готовы требования к инженерно-изыскательным работам, которые будут вести перед составлением проекта полигона. По данным отчета УКС, представленного премьер-министру страны, уже определена компания, которая будет работать над проектом. Далее проектная и инженерно-изыскательная документация будет направлена в РФ для прохождения процедуры экспертизы. Аванс на проектирование полигона ТБО в селе Кацыкит уже находится в Абхазии и скоро будет переведен компании, призванной составить проект полигона", – прокомментировали в пресс-службе Кабмина.