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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сухуме

CC0
В Абхазии
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Сообщение о пожаре в частном доме в районе Маяка поступило в МЧС Абхазии в 23:26 в пятницу 17 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сухуме 17 мая, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Сообщение о пожаре в частном доме в районе Маяка поступило в МЧС Абхазии в 23:26 в пятницу 17 мая.

"Пожар произошел на улице Морская, дом 14. На место выехало четыре пожарных расчета. Деревянный дом барачного типа сгорел дотла. На месте пожара обнаружены тела двух погибших", – прокомментировали в МЧС.

Личности погибших пока еще не установлены. Как сообщили в МВД Абхазии, на месте работает экспертная группа. Причины пожара выясняются.

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