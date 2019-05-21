Остановка по "требованию": как протест парализовал дорогу на Бзыби

Сторонники оппозиции Абхазии, пришедшие утром 20 мая к зданию Парламента с требованием о переносе президентских выборов на осень, перекрыли дороги в районе Бзыби и Тамыша ночью во вторник 21 мая.

Корреспондент Sputnik побывал на посту ГАИ Бзыбь, где протестующие перекрыли проезд и пообщался с теми, кто оказался в очереди из автомобилей и участниками акции.

Бадри Есиава, Sputnik

К трем часам ночи вторника на подъезде к посту ГАИ в поселке Бзыбь стояло около десяти автомобилей. Перед ними с включенными проблесковыми маячками, машина скорой помощи. Отогнав в сторону один из грузовиков, неотложку пропустили, а вместе с ней еще несколько машин, судя по всему, сопровождавших ее.

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Рассказать о том, что происходит, и как долго это продлится, согласился один из протестующих, который предпочел себя не называть. По его словам, акция носит бессрочный характер и продолжится, пока действующий глава государства не покинет свой пост.

Напомним, что утром 20 мая к зданию Парламента Абхазии пришли десятки людей - представители оппозиционных сил с требованием перенести выборы президента с 21 июля на осень из за того, что лидер Оппозиционного блока Аслан Бжания по состоянию здоровья не может принять в них участие. Решение было за депутатами Парламента, который проголосовали против переноса выборов.

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Наш собеседник отметил, что пропускают автомобили только в экстренных случаях - машины скорой помощи, пожарные автомобили, если в транспорте присутствуют беременные женщины и дети.

© Sputnik Пост ГАИ у Бзыбского моста

На другой стороны "баррикад" тоже скопилось около двадцати автомобилей. Слегка растерянная в толпе стояла женщина, которая явно не понимала, что происходит.

"Я в воскресенье уехала и только сейчас вернулась. Еду в Сухум. Я не понимаю, что за акция и думаю, как мне попасть домой, где ждут четверо детей, которых я оставила с мужем", - сказала женщина.

Дальнобойщик Владимир прибыл на фуре из Краснодара. Стоял он уже около получаса и успел выяснить, кто и зачем перекрыл трассу. Он с пониманием отнесся к протестной акции.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

Отар Аршба никуда не собирался. Когда он услышал о том, что происходит на посту ГАИ, приехал туда посмотреть на это своими глазами. Комментируя происходящее, он отметил, что власть должна слушать и слышать народ.

"Слава Богу, тех людей, с которыми мы воевали в прошлом, уже нет. Мы получили независимость и вдруг перестали слышать свой народ. Я считаю, что нужно слышать свой народ",- сказал он и добавил, что поддерживает эту акцию.

По словам Алхаса Барциц, он ехал домой из Адлера в Звандрипш. На полпути ему пришлось остановиться, но претензий у него ни к кому нет.

"Я знаю ситуацию в республике. Есть возмущения и знаю о халатной реакции нашей власти. Знаю, что сегодня имеет место быть, кто-то кого-то отравил и для меня это очевидная вещь. Есть несогласие и хочу присутствовать здесь с народом рядом", - сказал Барциц.

© Sputnik Пост ГАИ "Бзыбь"

Сотрудник РУВД по Гагрскому району Вадим Смыр приехал на подмогу к своим коллегам, которые несли службу на посту ГАИ. Он рассказал, что периодически возникали небольшие стычки между протестующими и автомобилистами, но до драки еще не доходило. Расходились миром.

Милиционер подтвердил, что участники акции пропускают автомобили с маленькими детьми, беременных женщин, туристов.

Лидер блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии о протестных акциях: на грани политического шантажа

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.