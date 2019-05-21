СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии в связи с протестами в стране.
"В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства", - говорится в сообщении на сайте президента.
Глава государства напомнил, что проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, действующей власти уделяется пристальное внимание. Совместно с российскими коллегами правоохранительные органы Абхазии ведут тщательное расследование дела.
"Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием Парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций: перекрытию центральной автотрассы в поселке Бзыбь и селе Тамыш, принудительной остановке работы троллейбусного хозяйства и автобусного парка в городе Сухум и другим мерам, дестабилизирующим обстановку в стране. И все это происходит в период начала курортного сезона", - сказал президент.
По словам Хаджимба, подобное нагнетание напряженности может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых в стране уделяют значительное внимание.
Президент подчеркнул важность спокойного проведения выборов в сроки, определенные Конституцией Республики Абхазия. Однако, добавил он, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию.
"Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями", - сказал Хаджимба.
Органы власти Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению стабильности и спокойствия в стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои государства. За эти дни неоднократно созывался Совет Безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации, заявил президент.
"Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность! Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране", - сказал Рауль Хаджимба.
Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса президентских выборов.
Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.
2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.
16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.
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17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.