Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса даты президентских выборов с 21 июля на осень 2019 года. После чего представители оппозиции объявили бессрочную акцию неповиновения.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии в связи с протестами в стране.

"В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства", - говорится в сообщении на сайте президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук День второй: оппозиция продолжает в Абхазии бессрочную акцию протеста

Глава государства напомнил, что проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, действующей власти уделяется пристальное внимание. Совместно с российскими коллегами правоохранительные органы Абхазии ведут тщательное расследование дела.

"Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием Парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций: перекрытию центральной автотрассы в поселке Бзыбь и селе Тамыш, принудительной остановке работы троллейбусного хозяйства и автобусного парка в городе Сухум и другим мерам, дестабилизирующим обстановку в стране. И все это происходит в период начала курортного сезона", - сказал президент.

По словам Хаджимба, подобное нагнетание напряженности может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых в стране уделяют значительное внимание.

Президент подчеркнул важность спокойного проведения выборов в сроки, определенные Конституцией Республики Абхазия. Однако, добавил он, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию.

"Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями", - сказал Хаджимба.

Органы власти Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению стабильности и спокойствия в стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои государства. За эти дни неоднократно созывался Совет Безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации, заявил президент.

© Foto / Пресс-служба Президента Хаджимба опроверг причастность действующей власти к болезни Бжания

"Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность! Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране", - сказал Рауль Хаджимба.

Парламент Абхазии проголосовал в понедельник 20 мая против переноса президентских выборов.



Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы 18 апреля. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители Общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

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17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.