Парламент Абхазии ознакомился с поступившим из Москвы диагнозом Аслана Бжания

Sputnik, Бадрак Авидзба
Спикер Парламента Валерий Кварчия сказал, что протестные акции оппозиции, проходящие в республике, вызваны недостатком информации о болезни политика Аслана Бжания.
"Разные кривотолки и домыслы привели к тому, что у нас закрепилось мнение о том, что Аслан Бжания был отравлен. Всех это до сих пор беспокоит, не дает нам спокойно относиться к происходящим событиям", - отметил он.
Депутаты поручили Генпрокуратуре и министру здравоохранения, чтобы они вплотную занялись выяснением всех обстоятельств заболевания Бжания, напомнил спикер Парламента. Он отметил, что абхазские следователи выехали для этого в Москву.
По его словам, во вторник в прокуратуру поступило официальное врачебное заключение о состоянии здоровья Аслана Бжания.
"Данное заключение исключает факт отравления", - подчеркнул Кварчия.
Генпрокурор Зураб Ачба сообщил, что в Москве допрошен ряд лиц и получено официальное заключение врачей - острая полиневропатия.
"Это официальный диагноз, который мы получили. Одновременно нами проводятся следственные мероприятия с охранниками, в настоящее время проходит допрос, и я думаю, что мы получим и их диагноз", - сказал Ачба.
Врач-невролог отделения нейрохирургии Республиканской больницы Абхазии Нара Иванба, ссылаясь на документ, с которым она ознакомилась незадолго до встречи, сказала, что это заболевание аутоиммунное.
"Этиология происхождения заболевания до конца не изучена, оно протекает тяжело, но поддается терапии. Если рассматривать болезнь с точки зрения отравления, то я, как невролог, не могу связать синдром этой болезни с отравлением каким-либо веществом, таких случаев не зарегистрировано", - отметила она.
Из тех пациентов, которых наблюдала врач, вирусная инфекция была причиной возникновения болезни.
Депутат Алмас Джапуа поинтересовался, как можно объяснить, что сразу три человека - Аслан Бжания и его телохранители - попали в больницу с одними и теми же симптомами.
"Сразу заболеть этим заболеванием втроем в коллективе это, конечно, казуистика, с другой стороны, пневмония здесь - вторичное заболевание, началось не с нее, а с синдрома Гийена-Барре", - сказала Иванба.
Депутат Лаша Ашуба сослался на заключение немецких врачей, которые обнаружили в крови Аслана Бжания следы тяжелых металлов.
"Вы сказали, что несколько минут назад ознакомились с документом. Здесь речь идет об очень серьезном заболевании, не увидев пациента, вы не можете утверждать о причинах болезни", - уверен парламентарий.
В ответ Иванба сказала, что в документе речь идет об особой разновидности болезни.
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"Я не комментирую состояние здоровья пациента, я его не видела, у меня, как у невролога, спросили мнение о диагнозе", - пояснила она.
Депутат Алхас Джинджолия считает, что рано исключать возможное отравление Бжания, надо дождаться данных о состоянии здоровья всех троих пострадавших и сопоставить все результаты.
В понедельник 20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны из-за болезни лидера оппозиции Аслана Бжания. После того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, они объявили бессрочную акцию неповиновения.
Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.
18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.
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2 мая оппозиция заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.
16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.