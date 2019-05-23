Оборудование для лечения ДЦП передали детской больнице в Сухуме

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный фонд "Апсны" и компания "Биофарм" передали операционный стол и специальное освещение в Республиканскую детскую больницу.

Президент Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа сообщил, что главврач детской больницы обратился в фонд за помощью в приобретении операционного стола и специального освещения для проведения операций. Переданное оборудование предназначено для ортопедических операций детям, которые страдают детским церебральным параличом.

"Как вы знаете, фонд "Апсны" давно работает с ростовской компанией "Биофарм", есть несколько проектов совместно с ними. Один из них проект "Агуабзиара" (здоровье – ред.). Раньше мы вывозили детей в Ереван для того, чтобы там оперировать, но дальнейшая наша цель – не отправлять детей куда-то, так как не у каждого есть такие возможности", - подчеркнул Гогуа.

Гогуа также отметил, что для проведения операций в Абхазии, фонд "Апсны" совместно с компанией "Биофарм" будут создавать необходимые условия.

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"Также техническую поддержку нам окажут врачи, наши армянские коллеги, они приедут сюда для того, чтобы помочь нашим специалистам", - заметил Сенер Гогуа.

Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа рассказал, что оборудование, которое предоставлено учреждению, очень важное, так как раньше хирурги работали на старых операционных столах.

"У нас было очень плохое освещение. В таких условиях выполнять какие-то сложные операции было очень трудно. В 2018 году к нам приезжал профессор из Еревана, на базе нашей больницы совершались операции детям с церебральным параличом, но операции были легкой формы, потому что выполнять другие виды без ортопедического оборудования было невозможно", - сказал он.

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По его словам, ранее проводились так называемые вторичные операции, которые занимали, не так много времени.

"Первичные операции проводили в Ереване. Детей с ДЦП оперировали, ставили острый металлосинтез, а здесь можно было только удалять эти конструкции. Также раньше мы могли выполнять операции по удлинению сухожилий, то есть операции, которые не требовали специального технического оборудования. Теперь есть возможность проводить первичные ортопедические операции, такие как удлинение конечностей и так далее больным ДЦП детям. То есть теперь мы можем проводить многочасовые операции", - отметил он.

Руководитель экспертного отдела компании "Биофарм" Екатерина Мекертычева сообщила, что это не первый совместный проект с фондом "Апсны". Перед закупом оборудования, представители фонда "Апсны" и компании "Биофарм" выехали в Ереван для консультаций с опытными врачами.

"Поговорив с врачами, мы поняли, что нужно в операционный кабинет в детской больнице, чтобы пациенты в дальнейшем могли не выезжать из Абхазии, а делать операции на месте. Мы считаем, что если мы здесь работаем в фармацевтическом бизнесе, то участие наше должно быть, ваши детки - и наши тоже, поэтому мы хотим помочь, чем можем", - подчеркнула Мекертычева.

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Она добавила, что поддержка в области медицины в республике будет продолжаться и далее.