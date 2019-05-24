После пожара: последний звонок прозвучал в сухумской школе №2

О том, как прошел последний звонок в сухумской средней школе №2, в которой менее месяца назад был пожар, какие чувства испытывали выпускники в этот день, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Без прощания с классами

Решение о том, чтобы провести последний звонок во дворе школы, было принято в день пожара в учебном заведении, который произошел 2 мая, рассказала директор Ирина Повирскер.

"Единственный ритуал, которого не будет в школе сегодня, - это прощание выпускников с классами, так как школа аварийная. Площадка как всегда украшена, немного вид портят стройматериалы, но это еще и плюс, потому что работы ведутся очень интенсивно", - говорит руководитель.

Она поздравила выпускников с этим днем и пожелала светлой дороги в будущем. По ее словам, было бы несправедливо провести последний звонок в другом месте, так как для школьников и учителей это родное место, говорит она. По ее словам, восстановление школы идет очень интенсивно, и уже в ближайшие дни часть здания будет накрыта крышей, затем начнутся внутренние работы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Директор школы Ирина Повирскер

Во дворе школы традиционно звучит праздничная музыка, выпускники радуются, что им предстоит новая взрослая жизнь, с другой стороны, им грустно, потому что навсегда прощаются со школой.

"Мне радостно и грустно, я все одиннадцать лет проучилась в этой школе. Я рада, что выпускной все-таки проходит здесь, в другой школе была бы не та атмосфера", - сказала выпускница Алика Касландзия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в сухумской средней школе №2

После того как выпускники торжественно и под аплодисменты прошли по двору, состоялось поднятие флага, звучал гимн Абхазии. Затем директор школы назвала имена и фамилии школьников, которые отличились в городских и республиканских олимпиадах в 2018/2019 учебном году, и вручила им соответствующие грамоты.

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Сухумскую среднюю школу №2 имени Александра Пушкина в этом году окончили 38 учеников.

Школа возродится

Поздравляя выпускников с окончанием школы, первый заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия выразил уверенность в том, что к 1 сентября школа будет готова к работе.

"Дорогие педагоги, вы приложили массу усилий для того, чтобы воспитать такое замечательное поколение. Ирина Львовна озвучивала достижения учащихся за последний год, и действительно, оглядываясь назад, одиннадцать лет ознаменовались множеством побед и достижений", - подчеркнул замминистра.

Он также пожелал успешной сдачи выпускных экзаменов и выразил уверенность в том, что это испытание будет пройдено с честью, и выпускники вступят в новую жизнь достойными гражданами республики.

"Ваши учителя приложили много усилий, чтобы вы стали настоящими личностями. Уважаемые школьники, месяц назад я видел, с какой болью в душе вы наблюдали, как горит ваша школа, это говорит о том, как вы ее любите. Я уверен, что школа возродится, и она будет лучше, чем была раньше", - сказал Гварамия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в сухумской средней школе №2

В конце линейки выпускники подняли на плечи первоклашек, у которых были колокольчики в руках, они возвестили об окончании школы, затем выпустили разноцветные шары в небо.

Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая и был ликвидирован в тот же день. Ремонтно-восстановительные работы в школе строители планируют завершить к началу нового учебного года.

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Последний звонок в Абхазии в 2019 году прозвенел в 155 школах для 1889 выпускников.