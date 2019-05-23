Повирскер: завершаем учебный год с надеждой начать следующий в родной школе

Директор сухумской средней школы №2 Ирина Повирскер рассказала в эфире радио Sputnik, c какими надеждами завершают учебный год преподаватели и ученики ее школы.

24 мая во всех школах Абхазии прозвенит в нынешнем учебном году последний звонок. Ученики второй общеобразовательной сухумской школы проведут праздник во дворе родного учебного заведения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт горевшей сухумской школы №2 планируют завершить к 1 сентября

"Мы в 9 часов в нашей родной школе проведем последний звонок. Строители нам освободили площадку. Мы два дня репетируем, не заходя в школу, так как работы ведутся непрерывно. Попросили на два-три часа приостановить работу, чтобы мы безопасно могли провести последний звонок. Дети готовы, первоклашки с нетерпением ждут этого праздника так же, как и выпускники. У нас два выпускных класса, в общей сложности 38 ребят, которые усердно готовятся к этому большому празднику.

Строители заверяют, что к первому сентября мы придем в нашу школу. Мы завершаем учебный год с этой большой надеждой", - рассказала Повирскер.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Пожар в сухумской средней школе №2 произошел второго мая и был ликвидирован в тот же день. Ремонтно-восстановительные работы в школе строители планируют завершить к началу нового учебного года.