Детская неожиданность: раскрыт необычный способ контрабанды сигарет на Псоу

СУХУМ, 24 мая, - Sputnik. За прошедшие три дня на российско-абхазской границе было пресечено несколько попыток незаконного ввоза в Россию табачной и алкогольной продукции, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Только с 21 по 23 мая Сочинской таможней возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Изъято более 200 блоков сигарет и около 30 литров алкогольных напитков.

"С начала курортного сезона на российско-абхазской границе наблюдается резкий рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной и алкогольной продукции физлицами. Усиленные меры контроля в этом направлении, применение современных технических средств позволяют выявлять незаконное перемещение товаров", - прокомментировал ситуацию и.о. замначальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни Коляска с сигаретами

Так, 23 мая 2019 года на пешеходной части поста внимание таможенников привлекла женщина, проходившая по зеленому коридору с ребенком в детской коляске. На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, женщина ответила отрицательно и рассказала, что везет ребенка в больницу на осмотр и очень спешит. Тем не менее таможенники решили проверить перемещаемые ею товары. Интуиция сотрудников таможни не подвела.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Соблазн легкой наживы: пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии сигарет

В ходе досмотра под матрасом детской коляски, в ее нижней части, в пакете, а также в рюкзаке женщины были обнаружены сигареты. Всего женщина пыталась перевезти 30 блоков сигарет.

Девушка призналась, что везла сигареты для дальнейшей продажи в городе Сочи. На товар наложен арест, образцы сигарет направлены на товароведческую экспертизу. В отношении девушки возбуждены два дела об административных правонарушениях.

В этот же день на автомобильной части пункта пропуска таможенники совместно с пограничниками задержали автомобиль "KIA RIO". В результате осмотра которого была обнаружена спрятанная табачная продукция. Под обшивками передних и задних дверей были спрятаны 97 блоков и 16 пачек сигарет.

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Женщина, управлявшая иномаркой, пояснила, что сигареты приобрела в Абхазии для перепродажи в России. Надеясь, что сотрудники таможни не будут досматривать автомобиль, женщина решила скрыть блоки с сигаретами от таможенного контроля. Для этого она сняла обшивку всех дверей машины и, поместив в них сигареты, прикрутила обшивку саморезами обратно.

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Товар и автомобиль арестованы, сигареты направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях.