Абхазские тайбоксеры взяли четыре "золота" и два "серебра" на турнире в Анапе

Открытый турнир по тайскому боксу среди команд Южного федерального округа прошел в Анапе с 24 по 26 мая.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по тайскому боксу завоевала четыре первых и два вторых места на Открытом турнире по тайскому боксу среди команд Южного федерального округа в Анапе, рассказал Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Тайский, но не массаж: как в Абхазии развивается один из видов бокса

Отличились спортсмены Леон и Давид Амичба, Владислав Бечвая и Ираклий Костандян, занявшие первые места. Обладателями "серебра" стали Астамур Лакашия и Фатима Цвижба. Третьими в своих весовых категориях стали также абхазские тайбоксеры Никита Шпинев и Георгий Мотченко.

По его словам, в турнире приняли участие команды из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Крыма, Новороссийска, всего около двухсот спортсменов. Абхазская команда поехала в Анапу в составе девяти человек, самому старшему из них 17 лет, самому младшему девять лет.

"Конкуренция была очень серьезная, и я доволен тем, как показали себя наши ребята. Половина из них выступали впервые и я очень рад результату", - добавил Гергедава.

После победы в Анапе спортсмена предстоит участие в Открытом чемпионате и первенстве Сочи по тайскому боксу, который пройдет с 31 мая по 2 июня в поселке Лазаревское.

Гергедава о тайском боксе: непредсказуемый и красивый>>

"Этот турнир – отборочный этап для прохождения на чемпиона и первенство Краснодарского края, где бойцы из Северного Кавказа будут биться за путевку на чемпионат Кубка России", - объяснил Гегредава.

Президент отметил, что абхазские борцы находятся в хорошей физической форме и готовы бороться за победу.