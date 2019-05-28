Парламент принял во втором чтении закон о декларировании чиновниками доходов

Заседание Парламента Абхазии, на котором во втором чтении был принят закон о декларировании чиновниками доходов, состоялось во вторник 28 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" на заседании во вторник 28 мая.

Руководитель рабочей группы Парламента Астамур Логуа отметил, что были проведены слушания, посвященные законопроекту.

"Были внесены существенные поправки в закон, и, на мой взгляд, он готов к тому, чтобы наш Парламент его сегодня принял", - сказал депутат.

Он просил коллег принять законопроект во втором и окончательном чтении и добавил, что в Парламенте есть мнение о том, что нужен закон "О государственной службе". Логуа предложил, чтобы закон вступил в силу 1 января 2020 года, а до этого рассмотреть закон "О госслужбе".

Депутат Лаша Ашуба выразил свое мнение относительно законопроекта.

"Действительно, законопроект прошел много слушаний, хотел бы поблагодарить Астамура Логуа за проделанную работу и всех депутатов, которые участвовали в работе. Конечно, принятие этого закона без закона "О госслужбе" - это немного путь в обратную сторону, но мы думаем, что, приняв этот закон, мы сделаем очередной шаг в борьбе с коррупцией", - подчеркнул он.

Депутат Натали Смыр предложила принятие закона в четырех чтениях, мотивировав это тем, что документ еще "сырой".

"Давайте не ставить телегу впереди лошади, у нас до конца года есть время, тем более есть возможность озадачиться законом "О госслужбе", - сказала Смыр.

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Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба заметил, что в полной мере данный законопроект может быть реализован только после того, как будут внесены изменения в отраслевое законодательство.

"Также необходимо будет вносить изменения в Уголовное законодательство, Уголовно-процессуальное, а также в Трудовое законодательство. Это будет первый шаг к декларированию доходов и расходов государственных служащих", - отметил он.

После обсуждения спикер Парламента Валерий Кварчия вынес на голосование принятие законопроекта во втором чтении. Депутаты проголосовали за принятие законопроекта во втором чтении, однако парламентарии отклонили принятие документа во втором и окончательном чтении.

Затем спикер Народного Собрания поставил на голосование инициативу Натали Смыр о голосовании за законопроект в четырех чтениях, и депутаты поддержали инициативу.

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Законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Парламент республики принял в первом чтении 25 февраля 2019 года.