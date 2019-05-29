Таким его не знали: уникальные подробности из жизни Сергея Багапш

Бадри Есиава, Sputnik
Демократичный и взрывной
Сын Сергея Багапш Зураб вспоминает отца с большим уважением и по-абхазски сдержанной нежностью. Будущего президента страны домочадцы видели редко. График работы главы семейства не совпадал с распорядком дня детворы.
"Когда отец уходил на работу, мы еще спали, он приходил с работы, а мы уже спали. Работа в Очамчыре, которую отец называл лучшим периодом в жизни, была загруженной. В основном мы его видели в родовом селе Джгерда на выходных или же летом, когда уезжали туда на каникулы", - поделился Зураб.
Отец и сын сблизились, когда Сергей Багапш около года лежал дома после операции на спинной мозг. Для "знакомства" времени было достаточно, шутит Зураб. Именно в этот период он впервые спросил у сына, какие тот получает оценки в школе, и попросил показать дневник.
Второй президент Абхазии запомнился многим жителям республики как человек с мягким характером, с чем не согласен Зураб. По его словам, Сергей Васильевич любил людей, но был довольно строгим. По крайней мере, в семье. Решения его не обсуждались и беспрекословно выполнялись. Повторять два раза ему не приходилось.
В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава.
"При этом не чувствовалось какое-то давление с его стороны. Напротив. За все время отец поднял на меня руку всего два раза – это были подзатыльники за то, что я получил двойку и, как назло, именно в тот день, когда он за мной приехал в школу. А второй раз – я учился водить машину и переборщил со скоростью при входе в поворот. Едва не врезались", - рассказал Зураб и добавил, что рука у его отца была тяжелой, какой и должна быть у спортсмена. Багапш в молодости играл в баскетбольной команде.
Когда Зураб поступал в юридическую академию в Москве, его отец сказал: "Можешь получить любую отметку, но не делай так, чтобы мне было за тебя стыдно".
Багапш души не чаял в своем родовом селе Джгерда и эту любовь он прививал своим детям. Как-то раз он сказал фразу, которую Зураб запомнил на всю жизнь: "Москва – это, конечно, хорошо, но никогда не забывай, кто ты и откуда".
Еще одно свойство характера, которым обладал Багапш, но об этом знали только самые близкие ему люди или коллеги, была вспыльчивость. Зураб поделился, его отец с молодости никому не давал спуску, был "взрывным". Будучи премьер-министром, он вступился за своего гостя, которого пытался обидеть подвыпивший посетитель в сочинском ресторане.
Об этом инциденте узнал на тот момент действующий президент Абхазии Владислав Ардзинба.
На вопрос о том, что произошло в Сочи, Багапш ответил коротко: "Владислав Григорьевич, будьте уверены, честь Абхазии не пострадала".
В юности, рассказывает Зураб, его отец играл в баскетбольной команде и часто выезжал на разные соревнования. Два раза Сергея Багапш арестовывали в Грузии. В первом случае он перевернул стол судей, которые всячески пытались вытянуть победу для тбилисских спортсменов, а во втором – он кинул мяч в лицо, подсуживающему своим землякам арбитру. Возмущение общественности и болельщиков помогли ему избежать тюремного срока.
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Близкие Багапша, зная его характер, удивлялись тому, как он себя сдерживал во время своей первой предвыборной кампании. Критику в свой адрес он допускал, но никогда не понимал, как можно переходить на личности и оскорбления человека.
Семья вне политики
В 1995 году Сергей Багапш становится премьер-министром республики. Зураб признался, что семья восприняла эту новость болезненно, вплоть до слез.
"Он все бросил и уехал в Абхазию из Москвы. Это произошло вскоре после операции. Мы понимали, что такое политика, и не хотели этого. Человек, идущий в политику, должен быть или сугубо циничным, или же идейным. Отец был из категории идейных людей и жил этим", - рассказал Зураб.
В рабочие моменты Багапш семью никогда не погружал. Всегда разделял эти две стороны его жизни. Когда будущий президент принял решение о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на высшую должность в государстве, домочадцы его всячески пытались отговорить. Да и он сам считал, что для страны было бы лучше найти более молодого, энергичного и перспективного кандидата.
Несмотря на то, что вся семья была против этого, поддержку с их стороны Багапш чувствовал всегда. Свою супругу Марину Шония, с которой они познакомились еще в студенческие годы, он называл боевым другом, а родственники - женой декабриста.
Без сопровождения
Сергей Багапш хорошо водил автомобиль и в случае чего мог своими руками отремонтировать транспорт. Ездить предпочитал с ветерком, но никогда не создавал аварийных ситуаций, добавил племянник президента Давид Багапш, который в тот период работал в охране главы государства.
Багапш не любил, когда его сопровождала охрана, и нередко "ускользал" от нее. Однажды, вспоминает Давид, никого не предупредив, президент сел в машину и на скорости куда-то умчался из резиденции. Все произошло так быстро, что никто не успел отреагировать. Догонять высокопоставленного водителя тоже не стали пытаться. Спокойно направились к месту, где он наверняка был, – дома у ближайшего друга Мераба Дзяпш-ипа. Так и вышло.
Во многих странах принято, когда едет правительственная машина, не говоря уже о президентской, кортеж имеет право не останавливаться на красный свет светофора и может передвигаться выше установленной правилами скорости. Багапш категорически был против этого, что не могло не смущать сотрудников ГСО. Максимум, что он позволял делать, изредка включать проблесковые маячки и то, когда кортеж спешил.
"У отца был водитель Владимир Габуния, можете у него спросить. Они стояли на светофоре в Сухуме. Тут пролетает кортеж одного абхазского чиновника – с "мигалками", "крякалками". Вова поворачивается и говорит: "Сергей Васильевич, видите, как надо ездить. А мы нарушаем технику безопасности, так нельзя". Отец ему отвечает: "Не то что меня, Кеннеди убили. Если захотят, все равно убьют, не надо "выпендриваться", - с улыбкой рассказал Зураб.
Иногда Сергей Васильевич сажал за руль сына Зураба, и они подолгу кружили по столице. Цель поездки – неофициальная инспекция города.
"Он внимательно смотрел, где пропустила водопроводная труба, может, где-то оборвалась или свисла линия электропередач. Звонил мэру и давал указания все исправить. Через некоторое время он снова выезжал и проверял, как выполнены его поручения", - отметил Зураб.
Давид вспомнил забавный случай, когда президент из окна автомобиля увидел лежащий на земле электропровод и сразу же набрал в "Черноморэнерго". На место выехали специалисты, и оказалось, что это был телефонный кабель, который не представлял никакой угрозы. Но вопрос все равно был решен.
Не менее курьезный случай произошел с президентом на одной из автомоек поселка Бзыбь, которая расположена у центральной автотрассы страны. Увидев, в каком она неопрятном состоянии, Багапш остановил кортеж и вышел из машины.
"Стоит мойщик и "керхером" моет машину. Он не слышал, что мы подошли. Когда он, наконец-то, нас заметил, сильно удивился. Сергей Васильевич говорит ему: "Привет, ты меня знаешь?" А парень ответил, что не знает. Может, растерялся. Тогда Васильевич сказал, что он президент Абхазии и попросил передать хозяину автомойки, что сейчас улетает в Москву, но на обратном пути заедет и проверит, навел ли владелец порядок", - поделился Давид и добавил, что к возвращению президента все недочеты были устранены.
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В гостях у президента
Действующий президент России Владимир Путин вместе с делегацией посетил Абхазию в 2009 году. Тогда он занимал должность премьер-министра. Естественно, что в республике тщательно готовились к приему, отрабатывали маршруты, меры безопасности, рабочий план, встречи, но заминка все же произошла.
Время обедать. Гостей нужно было накормить, и в приличном заведении. В ту пору в столице Абхазии таких заведений было немного, и выбор пал на один из ресторанов на набережной Сухума, но он не подошел. Увидев, что заведение с трех сторон застекленное и посетителей в нем видно, как на ладони, российские службы охраны наотрез отказались вести туда своего лидера.
"Один из руководителей охраны тогда сказал мне, что для того чтобы Владимир Владимирович мог здесь отобедать, ему придется вызвать целое войско для оцепления и призвать флот, чтобы подстраховаться с моря. Этот вариант отпал. Тогда решили организовать стол на госдаче, но российской делегации прежде предстояло провести еще ряд встреч, в том числе с русским населением страны и представителями абхазской оппозиции", - вспомнил Давид Багапш.
Рабочая программа затянулась, и уже подходило время для отлета то ли в Индию, то ли в Китай. Давид точно не помнит, куда направлялись гости после Абхазии. Владимир Путин обратился к Сергею Багапш и сказал, что от застолья придется отказаться, но вскоре передумал.
"Мы уже проехали госдачу, и Путин, все-таки он "голова", сказал: "Наши пилоты часик еще подождут, будет неправильно уехать и не зайти к хозяину". Колонна из автомобилей развернулась.
Все за одним столом не поместились. Гости и принимающая сторона разделились на две группы. Президент Абхазии, премьер-министр России и его помощник сели вместе. По словам Зураба, Путин был хорошо знаком с абхазской кухней, знал наименование каждого из блюд. Из напитков больше всего ему понравилось красное марочное вино.
Сергей Багапш умел и любил принимать гостей, и не только высокопоставленных чиновников, подчеркнули собеседники. Когда он находился в Джгерде, Багапш никогда не садился за стол без своих охранников, которые стеснялись хозяина и прятались от него кто где. Президент ходил по двору и "вылавливал" каждого по одному.
Уход президента и последний приказ
Второго президента Абхазии Сергея Багапш госпитализировали в московскую клинику в мае 2011 года. Поездка в Латинскую Америку далась ему тяжело, и первые проблемы со здоровьем у него начались вскоре после возвращения домой. Ситуацию усугубило еще то, что он простудился, когда Багапш вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изучали вопрос ремонта железнодорожных путей в Абхазии.
"Они вместе ходили по железной дороге и смотрели, в каком она состоянии. Отец простудился, температура была под 40 градусов. Началась одышка, а папа к тому же был заядлым курильщиком. Уже в Москве ему поставили диагноз фиброз легких. Подозрение вызвала непонятная точка на рентгене легких, взяли онкомаркеры. Приехал французский хирург и сделал отцу операцию, которая прошла успешно. Отец пришел в себя, встал, походил, ему дали покурить сигареты, так как без них он начинал кашлять. Он побрился и позвонил в Джгерду узнать, как там дела. Вечером ему стало нехорошо, и его интубировали", - вспоминает Зураб Багапш.
Стали отказывать органы. Зураб считает, что организм президента был перегружен препаратами и не выдержал послеоперационного периода. Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года.
Церемония прощания с ним состоялась в Доме офицеров, куда пришли не только высокие чины, но и простые граждане России.
Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, которого сопровождали до республики два военных истребителя. По пути в московский аэропорт перекрыли Каширское шоссе и часть МКАДа. В тот день в столицу России с официальным визитом прибыл президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн, чей кортеж был остановлен.
На родине Сергея Багапш со слезами на глазах встретили сотни людей. Прощались с главой государства в Государственной филармонии в Сухуме.
"Если бы он увидел то, как его встречал народ после смерти здесь, на родине, думаю, он бы улыбнулся и был бы счастлив", - сказал Зураб.
Свое последнее распоряжение Сергей Багапш дал на площади Конституции у Морпорта Сухума, которая сегодня носит его имя. Он поручил администрации столицы заасфальтировать эту территорию.
Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Он окончил сухумскую среднюю школу №10. В 1972 году завершил учебу в Институте субтропического хозяйства в столице Абхазии по специальности ученый-агроном.
Политическая карьера будущего президента республики началась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багапш становится первым секретарем Очамчырского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов в политической вертикали страны – первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия – его назначили в 1992 году. Спустя три года - первый вице-премьер Абхазии. С 1995 по 1997 он занимал должность премьер-министра республики.
После Сергей Багапш ненадолго уходит с политической сцены Абхазии и возглавляет Госкомпанию "Черноморэнерго". В 2004 году он был выдвинут кандидатом в президенты республики от общественно-политического движения "Амцахара". Кандидатуру Багапш также поддержало общественно-политическое движение "Аидгылара".
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12 января 2005 года Сергей Багапш становится главой абхазского государства. Он ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года. Похоронен в родовом селе Джгерда.