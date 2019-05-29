С абхазским "акцентом": для чего создается единая база кино и мультфильмов

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 23 апреля 2019 года подписал распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка. О том, что подразумевает этот документ и какая работа проводится по его исполнению, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О распоряжении

Согласно подписанному премьер-министром Абхазии документу, Государственному комитету по языковой политике предстоит создать единую базу детских фильмов и передач, когда-либо озвученных на абхазском языке, будь то государственные заказы или частные проекты. В дальнейшем планируется показывать собранный материал по телевидению, а также в интернет-ресурсах.

Кроме того, Абхазской телерадиокомпании до 10 мая 2019 года нужно было передать Госкомитету по государственной языковой политике копии имеющихся у них детских фильмов и мультфильмов, озвученных на абхазском языке, детских образовательных и развлекательных передач.

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По распоряжению премьер-министра, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, Министерство образования и науки, другие центральные органы государственного управления должны передать в Госкомитет по государственной языковой политике копии созданных детских фильмов и передач, если таковые у них имеются.

Как создается единая база

Председатель Госкомитета по языковой политике Абхазии Батал Хагуш, рассказывая о том, как идет процесс создания единой базы детских фильмов и передач, отметил, что Абхазская телерадиокомпания уже предоставила копии имеющихся у них детских фильмов, мультфильмов, озвученных на абхазском языке.

"Мы записали детские фильмы и мультфильмы на жесткий диск, в дальнейшем планируем показывать их на "Абаза-ТВ" (телекомпания – ред.). Руководитель "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг сказал, что предоставит эфирное время, чтобы показывать собранный материал", - рассказал он.

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Больших денег на показ детских фильмов и мультфильмов по телевидению не нужно, заметил Батал Хагуш.

"На сегодня собрана где-то третья часть мультфильмов, фильмов, детских передач. Сейчас мы собираем эти материалы и среди частных лиц. Есть те переводы, которые оплачивались государством, но также есть люди, которые сами занимаются озвучкой, с ними нужно вести разговоры и о финансовой стороне вопроса", - заметил он.

Для того чтобы дети с самого раннего возраста имели возможность смотреть фильмы и мультфильмы, продублированные на абхазском языке, и было задумано создать единую базу, пояснил Хагуш.

"Средства массовой информации сегодня играют большую роль в оказании помощи в изучении абхазского языка. Мы сделаем объявление по всем детским садам, чтобы они показывали детям мультфильмы на абхазском языке в свободное время. После того как мы соберем единую базу, помимо трансляций по телевидению, будем предоставлять копии детским садам, так как это очень важно для изучения языка", - уверен председатель Госкомитета.

Сейчас в Госкомитете идет работа над созданием так называемой говорящей азбуки, которая также войдет в единую базу.

"То есть мы хотим создать условия, при которых ребенок, сидя дома или в детском саду, мог изучить буквы, чтобы знал их. Учеба идет в режиме игры, по каждой букве будет звучать песня, чтобы детям было интересно и познавательно", - говорит он.

Помимо того, сейчас идет работа с Министерством культуры и охраны историк-культурного наследия для того, чтобы они предоставили видеозаписи выступлений хореографических и танцевальных коллективов.

"Это тоже очень интересно, так как национальные песни и танцы также воспитывают детей. Здесь не только детские мультфильмы и фильмы, здесь должен быть комплекс", - сообщил Хагуш.

Нужно снимать свои мультфильмы

Отмечая необходимость переводов на абхазский язык детских мультфильмов и фильмов, Батал Хагуш отметил, что нужно стремиться создавать национальные мультфильмы.

"Разница в том, что в абхазских мультфильмах будет содержаться национальная черта, характер, поведение и так далее. Это несравнимо с теми мультфильмами, которые переводятся, в них этика не наша, то есть нужно делать собственные работы", - уверен председатель.

Он рассказал, что есть предложение снять мультфильм на основе абхазского героического эпоса "Абрыскил", однако на это нужно потратить 600 тысяч рублей, которых у Госкомитета нет.

"Мы хотим это сделать, но не можем, так как таких денег у нас нет. Сегодня должен быть "Абрыскил", завтра Нартский эпос и так далее, так как это воспитание в национальном духе", - подчеркнул он.

Насколько доступны переводы

Рассказывая о том, насколько доступны диски с переводами мультфильмов и фильмов на абхазском языке и детская литература, вышедшая ранее, Батал Хагуш отметил, что в этом плане есть большие трудности.

"Все старое, что мы выпускали ранее, уже куплено, на переиздание нам не выделяют никаких средств, хотя мы должны переиздавать. Поэтому по нашей просьбе будет открыт спецсчет, чтобы мы имели возможность переиздавать", - говорит он.

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Он добавил, что в трансляцию детских фильмов и мультфильмов на телевидении войдут дубляжи как новые, так и старые. Батал Хагуш рассказал, что на сайте Госкомитета http://apsua.tk/ru/ можно посмотреть небольшую часть продублированных на абхазский язык мультфильмов, и добавил, что когда работа по созданию единой базы будет завершена (планируется завершить работу к сентябрю 2019 года – ред.), весь материал будет опубликован на сайте учреждения.