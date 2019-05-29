"Добрый картофель": "Ашана" проведет акцию в поддержку больных детей

Акция фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме, в сети ресторанов "А-бургер", в субботу 1 июня.

СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Вырученные средства от акции "Праздник детства. Добрый картофель" пойдут на лечение подопечных фонда "Ашана" Леона Кирия и Амира Халваш, рассказала в интервью радио Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

По ее словам, вырученные от акции средства будут направлены на реабилитацию ребят с диагнозом ДЦП. На лечение Леона и Амира уже собрано 50 тысяч рублей, не хватает еще 200 тысяч рублей.

"Каждый год мы привлекаем к участию в акции известных людей, медийных личностей в Абхазии и партнеров фонда, которые в этот день специально встанут за кассой и будут продавать картофель. Мы надеемся, что это увеличит сборы на лечение ребят", – добавила Джинджолия.

Акция "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в сети ресторанов фаст-фуда "А-бургер" 1 июня. Начнется мероприятие в ресторане, находящемся на территории "Сухум-маркета" с 12:00 до 15:00. Кроме того, с 12:30 до 14:30 в ресторане пройдет анимационная развлекательная программа для детей.

"Мы решили учесть пожелания не только взрослых, но и наших маленьких гостей, так что мы надеемся, что всем будет интересно принять участие в этой акции", - отметила Джинджолия.

Желающие смогут принять участие и в праздничной лотерее. Ее результаты будут оглашены в 15:00.

"Каждый, кто купит картофель, получит в подарок магнит милосердия и возможность выиграть интересные призы", - объяснила директор фонда.

С 16:00 до 19:00 благотворительная акция пройдет в ресторане недалеко от "Брехаловки". С 16:30 до 17:30 у ресторана пройдет анимационная программа для детей, после чего артисты ансамбля "Каданс" исполнят популярные песни, а в 19:00 будут озвучены результаты благотворительной лотереи.

Они разные, но беда одна: "Ашана" открывает сбор на лечение трех подруг>>

В этом году мы решили добавить кое-что новое. У ресторана на набережной Махаджиров впервые пройдет благотворительная ярмарка-продажа хенд-мейд изделий и сладостей, будут выставлены картины абхазских художников, кондитерские и мучные изделья", - рассказала Джинджолия.

Директор фонда "Ашана" отметила, что ежегодно в акции в честь Дня защиты детей принимает участие все большее количество известных в Абхазии людей.

"Еще не было ни одного случая, чтобы человек, которому мы предложили поучаствовать, отказался. Люди с удовольствием приходят и поддерживают, даже те, которые придерживаются здорового образа жизни и правильного питания", - сказала она.

Мы не выдерживаем: благотворительная организация "Киараз" просит о помощи>>

Акция "Праздник детства. Добрый картофель" проходит в Абхазии с 2017 года.