Делегация из Абхазии отправится в Крым на теплоходе "Князь Владимир"

Межведомственная делегация из Абхазии отправится в поездку 2 июня 2019 года из Сочи.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Межведомственная делегация из Абхазии отправится в рабочую поездку в Ялту и Севастополь на теплоходе "Князь Владимир", сообщает круизную компанию "Черноморские круизы".

"В рамках соглашения по организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации в 2020 году, подписанного 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи государственной компанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы", на теплоходе "Князь Владимир" в период со 2 по 8 июня 2019 года межведомственная рабочая группа из Абхазии посетит Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь. В состав делегации войдут представители МИД Абхазии, Министерства экономики, Государственного управления по транспорту, Пограничного контроля, Таможенного комитета, Абхазского морского пароходства и индустрии туризма Абхазии", — рассказали в компании.

В компании "Черноморские круизы" также отметили, что во время стоянок в портах на круизном лайнере пройдут совместные совещания с российскими представителями соответствующих органов и организаций с целью налаживания взаимодействий по запуску нового круизного маршрута в 2020 году.

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Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

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Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.