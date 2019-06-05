Курс на Абхазию: "Князь Владимир" совершит первый рейс в Сухум в 2019 году

Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Лайнер "Князь Владимир" в 2020 году расширит маршрутную сеть до абхазского порта Сухум, а первый рейс по новому маршруту может состояться уже в 2019 году, рассказал представитель межведомственной рабочей группы из Абхазии, заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния, передает РИА Новости Крым.

"Для нас это головной проект, поскольку с советских времен к нам ни один круизный лайнер не заходил. Это связано со многими причинами – войной с Грузией, непризнанием нашего государства международным сообществом, санкциями. Реализация проекта даст импульс развитию инфраструктуры, позволит двигаться по другим направлениям, например, быстроходным катерам. Мы очень хотели в этом участвовать", — сказал гендиректор Госкомпании "Абхазское морское пароходство".

Габуния также выразил надежду, что к концу навигации уже в 2019 году может состояться первый тестовый рейс лайнера "Князь Владимир" в порт Сухум.

"Цель нашей поездки на лайнере "Князь Владимир" – на практике отработать вопросы реализации проекта в Абхазии. По итогу соглашения на форуме в Сочи уже были проведены инженерно-изыскательские работы, оценено техническое состояние инфраструктуры. В ближайшее время мы определяемся с подрядчиками и начнем проводить дноуглубительные работы", — проинформировал Габуния.

По его мнению, для Сухума участие в круизе по Черному морю — проект не менее важный, чем для России.

Генеральный директор ООО "Черноморские круизы" (оператор и собственник лайнера) Виктор Глуховченко в свою очередь рассказал, что "реализовать инициативу вполне возможно".

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"Лайнер "Князь Владимир" вышел на Крымско-Кавказскую линию в 2017 году. Практически сразу от пассажиров поступила инициатива расширения маршрута до Абхазии. На это предложение откликнулись президенты Абхазии и России. По итогам их встречи осенью прошлого года было поручено проработать этот вопрос. В Сухум отправилась российская делегация специалистов: посмотрели возможности захода в порт, изучили вопросы безопасности мореплавания, техническое состояние объектов инфраструктуры, глубины. Поняли, что реализовать инициативу возможно", - сказал Глуховченко.

В этом году на экономическом форуме в Сочи между Госкомпанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" было подписано соглашение о создании рабочей группы для детальной проработки расширения линии до порта Сухум.

"Была создана рабочая группа и разработана дорожная карта реализации проекта", — отметил Глуховченко. В состав рабочей группы от Абхазии вошли представители МИД страны, таможенной и пограничной служб, Госкомпании "Абхазское морское пароходство".

Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" пролегает через порты Сочи, Новороссийска, Ялты, Севастополя. В абхазскую делегацию вошли представители Минэкономики, МИД, Пограничной и таможенной служб Абхазии, Национальной туристической компании, ГК "Абхазское морское пароходство", Государственное инвестиционное агентство.

Первое плавание "Князя Владимира" навигации-2019 началось 12 мая: судно покинуло порт Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход сделает 23 рейса.

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Ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек.