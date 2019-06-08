Теперь я в армии: корреспондент Sputnik испытал на себе курс молодого бойца

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии, а что из этого вышло читайте в его материале.

Бадри Есиава, Sputnik

Подъем!

День в учебном центре Минобороны Абхазии начинается в шесть утра. В выходные дают поблажку – подъем на полчаса позже. Для многих новобранцев вставать в такую рань настоящее испытание.

Для восемнадцатилетнего Айнара армия, куда он попал всего несколько дней назад, сущее мучение. Боец признался, что на "гражданке" у него был совершенно другой распорядок дня, и он мог себе позволить проснуться в 10:00 или даже 13:00.

"Поначалу было сложно. В шесть утра я никогда раньше не вставал и в первый день проснулся с трудом, но уже привык", - поделился срочник.

Программа в учебном центре и вправду насыщенная. После подъема все собираются на плацу и под государственный гимн Абхазии поднимают флаг. Затем начинается физподготовка. Ну, что же, раз согласился провести один день в армии, значит должен, как и все, сносить тяготы и невзгоды.

Так вышло, что я не служил. Медкомиссия меня забраковала из-за близорукости и язвы, которую заработал во время учебы в университете. Со всеми "прелестями" воинской жизни был знаком только понаслышке.

Сначала было весело. Сам себе улыбался от мысли о том, как нелепо выгляжу со стороны в джинсах, кедах и майке на фоне солдат в форме. Видок, короче, я имел специфический, а если добавить не сходящую с лица ухмылку, то уже ни у кого не вызывало сомнений решение призывной комиссии относительно моей пригодности.

Разминка далась легко, но вот то, что происходило после нее, для меня, заядлого курильщика, стало стрессом. "Повезло" угодить в руки чемпиона мира по смешанным единоборствам, младшего сержанта Энри Агрба. Я рассчитывал на послабления, как не настоящий солдат, но чемпион – младший сержант отнесся ко всему на полном серьезе и решил мне помочь наверстать упущенное в прошлом, что делал довольно настойчиво.

На тренировочной площадке три турника и, чтобы облегчить себе задачу, я подошел к самому низкому из них. Высоко прыгать не нужно и, если что, падать недалеко. Не разрешили. Агрба провел короткий инструктаж - как стоять у трапеции, как представиться по уставу и, как подтягиваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии

Не с первого раза, но все же получилось "добраться" до турника по всем уставным церемониям. По команде "Приступить!" ухватился за перекладину. Норматив – 15 подтягиваний. Спорт не самая лучшая часть моей жизни. Честно всех предупредил об этом. И подтянулся целых четыре раза. Одышка была будто марафон пробежал. Перед "подъемом с переворотом" уже отчаянно капитулировал без боя, но вместо меня отстоять честь Sputnik вызвался фотокорреспондент Томас Тхайцук. Помогая себе локтями, он мужественно сделал переворот и попытался повторить "пируэт", но второй заход без помощи командира роты не получился бы.

"Приезжайте к нам на пару дней. Мы вас натренируем", - сделал заманчивое предложение командир.

На брусьях было полегче - исполнил аж шесть подъемов. Был счастлив и горд пока к снаряду не вышел солдат, который прекратил упражнение только когда ему скомандовали "Стоп!", как долго еще он мог это делать, я даже не представляю. Утешая себя, я списал это на молодость, но глубоко задумался о том что надо менять малоподвижный образ жизни и купить хотя бы велосипед.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс надо качать не на коврике, а практически в воздухе

"Будем качать пресс. Все в строй", - дал команду Энри.

Ну, это вообще не вопрос! Как бы не так. Пресс надо качать не на коврике, а практически в воздухе. Взобраться на железную трубу мне помогли. Просунул ноги под вторую перекладину напротив меня. Для подстраховки выделили сразу двух солдат. Видимо сочли, что одного "телохранителя" будет недостаточно. А ведь были времена, когда я делал раз до ста "скручиваний" на полу под энергичную музыку.

С мыслью о том, что в любой момент могу рухнуть на спину с полутораметровой высоты, меня хватило на десять раз. Но это не все. В конце нужно было, как можно ниже выпрямить спину и повисеть вниз головой секунд пять. Ограничился двумя. Между прочим, почувствовал легкость в пояснице. Про приседания и отжимания с полным выбрасыванием ног в падении уже не буду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии

К бою!

Самое интересное. Пришло время отработки бойцовских навыков. Мастеру спорта России по боксу Дауту Аршба из Гудауты 23 года. Он призвался после окончания химико-технологического института в Новосибирске, откуда вернулся с наградами, в том числе и Кубком России по боксу.

Курс молодого бойца для Даута забава. К ранним подъемам и физическим нагрузкам он давно привык. Обстановка в учебном центре его вполне устраивает.

Так что набираться мастерства есть у кого. Основа всего не как махать кулаками или знать куда больнее ударить, а правильно занять позицию, тогда сопернику сложнее тебя свалить. Оказалось, что с этим у меня тоже есть определенные проблемы.

"Встаете в стойку. Правая рука вкручивается как гвоздь для того, чтобы пробить блок. Выполняйте", - продемонстрировал прием младший сержант Агрба и отошел наблюдать.

Мне, как понимаете, был назначен в спарринг боксер Даут. Я уже отчаялся вернуться в редакцию без травм, но профессиональный боец выбрал для меня щадящий режим. Это не устроило чемпиона-младшего сержанта, и он снова встал передо мной. Удар никак не выходил, но в итоге удалось "выдать" нечто на него похожее, за что удостоился сдержанной похвалы от профессионального боксера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава на один день отправился в армию Абхазии

Без передышки снова перешли к общей физической подготвке, но после десятка упражнений я запросил "пощады".

"Где у вас можно выпить воды?", - задыхаясь, еле выдавил я из себя. Пошатываясь и с легким головокружением, направился к большой трубе с краном в двадцати метрах от тренировочной площадки. Пришел в себя довольно быстро. Холодная вода слегка взбодрила, но продолжать занятия уже не очень хотелось. Предложение поучаствовать в марш-броске на шесть километров по берегу отклонил моментально.

"А кто меня тащить будет?", - в шутку спросил я. На удивление, желающие были.

По нормативам на отличную оценку военнослужащие должны пробегать дистанцию в три километра за 25 минут. В жаркую погоду преодолеть такое расстояние - задача не из легких, и не всем удается добежать до финиша, но бойцы заявили, что своих не бросают. Такой вот армейский тимбилдинг.

"Были случаи, когда не всем удавалось добежать. Мы берем его с двух сторон и вместе возвращаемся на исходную позицию", - объяснил один из солдат.

Щуплый, невысокого роста Руслан Габлия из Бармыша призвался в армию около трех недель назад. Он рассказал, что жизнь на селе и ежедневный труд приучили его к физическим нагрузкам, это облегчает военную службу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка под руководством чемпиона мира по смешанным единоборствам Энри Агрба

Это "залет"!

После тренировок обязательные водные процедуры, уборка казармы и заправка кровати, на которую отводится около пяти минут. За этим строго следят. На часах 9:00 и это значит, что настало время завтрака. Рацион, надо сказать, не затейливый, но разнообразный. Например, когда мы гостили у военных, на завтрак подали плов с мясом, яйцо, хлеб, масло и какао.

Ах, да. Прием пищи тоже по команде. Прозвучала "отмашка" все сели, но один остался стоять. Перед ним не было завтрака. Дежурный молниеносно исправил ситуацию и рядовой присоединился к товарищам. На прием пищи отводится 10-15 минут. Разговоры за столом запрещены, в столовой звучит только аккомпанемент ложек по тарелкам. Вилками не пользуются. Наверное так быстрее.

После завтрака у военнослужащих 20 минут личного времени. Таких перерывов несколько в день. Этого хватило для того, чтобы ребята поделились своими армейскими историями. Пока их не так много.

В учебном центре все строго, а за каждую оплошность отвечают все вместе. Как-то раз после отбоя, делятся военнослужащие, кому-то из их товарищей не спалось, и он зачем-то полез в свой шкафчик. За такое нарушение командир роты заставил всех встать с кроватей и укладываться по новой. И так несколько раз. Тем, кто занимает второй ярус, было особенно невесело.

"В другой раз один из тех, кто только призвался и еще не успел изучить все правила, вышел с сигаретой за пределы помещения для курения. Весь следующий день никому не разрешалось курить", - рассказали срочники.

В один из перерывов бойца Эдуарда Адабащяна пришли навестить мама и бабушка, ведь ребенок 18 дней в армии.

Бабушка Надежда Попеску призналась, что отправлять внука в армию было нелегко, но никаких попыток избежать этого семья не предпринимала. Да и сам Эдурад не хотел.

"Пока мы стараемся приходить почаще, так как скучаем, но мы знаем, что он в хороших руках. С его слов, кормят здесь хорошо, отношение к нему тоже хорошее. Нет никакой "дедовщины", - рассказала Надежда.

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Эдуарду 24 года. До призыва он успел получить диплом и поработать в СФТИ (Сухумский физико-технический институт – ред.). Планирует продолжить работу там после дембеля. Помимо мамы и бабушки дома его ждет супруга. Они поженились три месяца назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бойца Эдуарда Адабащяна пришли навестить мама и бабушка

Трофей

Военнослужащие зубрят устав, проводят тактические занятия, собирают и разбирают автомат, изучают военную технику. Командир взвода Аслан Жиба усадил бойцов и стал зачитывать параграфы из раздела "Общие обязанности военнослужащих". Солдаты прилежно конспектировали.

"Товарищ младший сержант, разрешите войти", - появился опоздавший. Не разрешили. Новобранец не заметил присутствие старшего офицера и обратился к младшему по званию. Получил наряд вне очереди.

После завершения "диктанта" бойцы отправились на "парковку" для танков. Здесь есть старенький танк-легенда Т-55. В Афганистане в него попал снаряд, весь экипаж погиб. Вначале 1990-х он оказался в составе грузинских войск, был отбит абхазской армией во время войны. Один из первых трофеев.

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По четыре часа в день отводится на строевую подготовку. Церемония присяги состоится 8 июня и новобранцы должны быть к ней готовы. Каждое движение и текст присяги отрабатываются тщательно и терпеливо.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новобранцы изучают общевойсковой устав

Подшивание

Вечером снова физподготовка, зубрежка устава, разборка и сборка автомата.

Настало время ужина. Сел напротив парня в очках, с которым у нас одна общая проблема – плохое зрение. Нам было о чем поговорить и пришлось нарушить незыблемое правило безмолвия в столовой.

Адамыра из Сухума медкомиссия рекомендовала к службе с ограничением – его не допускают к стрельбе. В остальном все как у всех.

На ужин подали гречку с подливой и котлету из говядины, хлеб с маслом, чай в железной кружке, а на десерт - пирог с джемом. Порций и вправду достаточно, чтоб насытиться, а по вкусу, как привычная домашняя еда. Лично мне понравилось. Больше всего новобранцам из армейского меню нравится соус из фасоли и мясные блюда. "Подкармливать" бойцов не запрещается и родителям. Один из таких гостинцев в виде большой коробки пряников был доставлен во время обеда.

Курсант Станислав Чичибая рассказал, что за три года "потолстел" с 53 до 75 килограммов. Помимо хорошего питания, отметил он, набрать мышечную массу ему помогли систематические тренировки.

После ужина у новобранцев снова немного свободного времени. Подшивание белых подворотничков на китель - ежевечерний ритуал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подшивание белых подворотничков на китель - ежевечерний ритуал

"Это некий индикатор опрятности солдата. На утреннем разводе стажеры проверяют качество подшивки", - объяснил Артур Мусильмян.

Новобранец Мустафа впервые взял в руки иголку и нитку в армии. Раньше он никогда ничего не шил и не штопал. Первый раз – это больно и тяжело, признался он.

"Никогда раньше ничего такого не делал и первые несколько раз я прокалывал себе палец. Научился я быстро, всего за два-три дня", - заверил Мустафа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ежедневная церемония спуска флага

День заканчивается в учебном центре Минобороны Абхазии вечерней проверкой на плацу, перекличкой. До следующего утра приспускается Государственный флаг республики. Отбой в 22:10.