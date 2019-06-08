Абхазия взяла "бронзу" на ЧЕ ConIFA-2019

Матч за третье место на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Абхазией и Чамерией прошел в Степанакерте 8 июня.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии обыграла сборную Чамерии в серии пенальти в матче за третье место на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в субботу 8 июня.

С первых минут матча преимущество было за сборной Абхазии, команда из Чамерии в большей степени играла от обороны.

Первый удар абхазской команды в створ ворот был осуществлен на девятой минуте матча, после чего последовал также неудачный удар в нижний угол. Попытки забить гол в ворота чамерийцев следовали одна за другой, но безрезультатно.

Еще один штрафной удар в ворота сборной Чамерии был назначен на 26 минуте, однако футболисту под третьим номером Георгию Жанаа и тут не удалось открыть счет.

Во второй половине первого тайма сборная Чамерии перешла в атаку. На 28 минуте вратарю сборной Абхазии Иналу Кацуба едва удалось спасти ворота от гола противника.

Не обошлось и без потасовок на поле, которые, к счастью, были окончены миром.

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Первая замена в состеве сборной Абхазии произошла на 43 минуте. Игрока Льва Тарба на поле заменил Тараш Хагба.

По итогу первого тайма игра закончилась в ничью. Три желтые карточки получили игроки сборной Абхазии, одну - сборная Чамерии. По количеству угловых ударов превалировала Абхазия 3:1.

Особо в первом тайме отличились болельщики. С трибун громко слышались возгласы: "Абхазия, вперед!", были видны абхазские флаги.

Второй тайм начался с атаки сборной Абхазии. На 52-й минуте Дмитрий Маскаев чуть было не забил первый гол, но вратарь Чамерии спас ворота.

Атаки сборной Абхазии накатывали одна за другой, но открыть счет в матче так и не удавалось.

На 75-й минуте Инал Кацуба спас ворота Абхазии от опасного голевого момента игроков Чамерии, а на 87-й минуте мяч из ворот практически "вытащил" вратарь чамерийцев.

В основное время игрокам так и не удалось открыть счет, хоть судьи и приняли решение добавить восемь минут компенсированного времени.

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В серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победу одержала сборная Абхазии и завоевала бронзовые медали Чемпионата Европы ConIFA-2019.