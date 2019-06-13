Детский стол: в Сухуме ломают голову над меню для дошкольников

О том, как может измениться питание в дошкольных учреждениях Сухума, насколько дети восприняли "питательный" эксперимент и из чего состоит новое меню, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О новом меню

На прошлой неделе в детских садах Сухума готовили пищу "по-новому", Управление образования столицы совместно с диетологами и Госстандартом решили "оздоровить" стол детей.

"Желание пересмотреть меню в детских садах не спонтанное, сделано это для того, чтобы дети получали более калорийную пищу. Как вам известно, многие болезни у людей стали появляться в молодом возрасте. Насколько больше человек будет потреблять полезную пищу с раннего детства, настолько меньше будет вероятность того, что он заболеет в более старшем возрасте", - уверена начальник Управления образования Сухума Людмила Адлейба.

Сейчас, например, завтрак состоит из различных каш, чая и хлеба с маслом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети за завтраком

"Мы хотим ограничить использование молока, так как используется магазинное, которое не стоит употреблять ежедневно. Планируется сократить приготовление каш на молоке до двух раз в неделю, также раз в неделю хотим готовить каши с сухофруктами без добавления молока", - сообщила Адлейба.

На детском столе, по ее словам, должны появиться омлеты с овощами или вареные яйца.

"Кроме того, один раз в неделю мы хотим готовить для детей какао на молоке, в другой – травяной чай, также кефир", - перечислила начальник столичного Управления образования.

С обычным хлебом в детсадах планируют расстаться вовсе, заменив его на кукурузный. Употребление масла сократят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обычный хлеб планируют полностью заменить на кукурузный

"Пробное изменение в меню показало, что дети с удовольствием едят хлеб из кукурузной муки. В нем, в отличие от пшеничного хлеба, нет дрожжей, которые могут быть вредны для здоровья детей", - подчеркнула она.

Адлейба утверждает, что причина нововведений не финансовая.

"Это никак не связано с экономией средств, над новым меню мы работали пять лет", - заверила она.

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Новое меню для детских садов Сухума еще не утверждено, требуется экспертиза диетологов и санитарно-эпидемиологической станции. Пока в детсадах питаются "по старинке".

© Sputnik / Томас Тхайцук Меню

В столице Абхазии действуют 13 детских садов, в которые ходят более 1700 детей. На питание каждого ребенка в день отведено от 85 до 95 рублей.

"Мы будем укладываться в тот бюджет, который у нас сейчас есть, меню еще не утверждено, если на следующий год потребуется увеличить бюджет, то мы будем его пересматривать", - отметила Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Питание детей в детском саду

Нужно менять меню

Диетолог Аэлита Шакая недовольна рационом в детских садах – слишком много углеводов, но она против резких изменений.

"К примеру, это сахар, сейчас дети получают очень большое количество углеводов, так как на завтрак, к примеру, они употребляют только различные каши на молоке, также хлеб с маслом, что тоже является углеводом. На круглом столе, посвященном изменению меню в детских садах, я предложила не менять все сразу, так как это стресс для детей. И мы решили откорректировать завтраки, то есть сократить количество каш и заменить их два раза в неделю либо на омлет, либо на запеканку, и заменить обычный хлеб на кукурузный", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук В столице Абхазии действует 13 детских садов, в которые ходят более 1700 детей.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева тоже против спешки – к переходу на новое меню надо готовиться.

"Здесь нужно рассчитать, чтобы те блюда, которые мы вводим взамен существующих, соответствовали по калорийности, микроэлементам, белкам и углеводам. То есть сперва все нужно рассчитать, кроме того, нужно уложиться в сумму, которая выделяется", - сказала она.

По ее мнению, надо учесть и вкусовые предпочтения воспитанников садов, чтобы никто не остался голодным из-за того, что отказывается есть.

"Мы решили взять один пилотный детский сад, в котором будем вести эту работу, и потом, проведя оценку, переносить это во все другие садики", - объяснила Беляева.

Еще предстоит и поработать с родителями, у которых, как всегда, есть свое особое мнение о нововведениях.

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"Родители должны понимать, что это не какие-то эксперименты, а в рамках общей программы будем проводить эту работу с детьми. Кроме того, на 85-95 рублей в сутки не сильно разгуляешься, придется посчитать, во сколько минимально все это обойдется и, возможно, просить городское Собрание увеличить финансирование", - отметила специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети помогают накрывать на стол во время завтрака

Как прошел эксперимент

Заведующая "пилотным" детским садом "Амра" Тамара Скидина рассказала, что экспериментальное питание здесь давали один день и заменили не всю пищу, но вместо пшеничного хлеба дали кукурузный. По ее наблюдениям, дети не заметили подмены.

"Если новое меню будет способствовать здоровью детей, конечно, никаких сложностей для нас не существует", - заметила она.

Начинание поддержала и руководитель детского сада столицы "Апра" Диана Конджария.

"Безусловно, мы поддерживаем эту идею, и пробное приготовление пищи показало, что дети хорошо ее приняли, поэтому мы готовы к изменениям, если новое меню будет принято", - заявила она.