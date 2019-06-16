До конца года: когда завершат ремонт правительственного здания на улице Званба

Марина из Сухума спрашивает: "Уже прошло много времени, как огородили здание на улице Званба, 9. Люди вынуждены ходить по проезжей части, что тоже небезопасно. Часто вижу, как мамы с колясками лавируют там между машин. Когда же это здание приведут в порядок и снимут забор?

Бадрак Авидзба, Sputnik: Начальник Управления капитального строительства Республики Абхазия Игорь Миквабия сообщил, что на ремонт первого этажа и фасадной части здания по улице Званба понадобится около тридцати миллионов рублей.

Из этой суммы, выделено десять миллионов, на которые отремонтирован первый этаж. По его словам, провести ремонт фасадной части здания планируется в течение текущего года. Игорь Миквабия подчеркнул, что работы будут продолжены сразу как поступит финансирование.

Заместитель начальника Управления капитального строительства Демир Гамисония рассказал, что ремонтные работы в здании начались в августе 2018 года, тогда же в целях безопасности оно было огорожено.

Он отметил, что фасад здания устарел, его части стали падать вниз. Для того, чтобы падающие обломки фасада не нанесли травм прохожим, было решено огородить правительственное здание забором.

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По его словам, капитального ремонта здания не проводилось, только частичные работы, такого глобального восстановления как сейчас еще не было.

В корпусе №3 Кабинета Министров по улице Званба, 9 располагаются министерства, госкомитеты и управления.

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