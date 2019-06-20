Надежда на улыбку: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Анелы Лакашия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Для повторной операции на нижней челюсти Анелы Лакашия необходимо собрать 906 000 рублей, сообщила Sputnik директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

Впервые родители девочки обратились в фонд в 2012 году, тогда Анела не могла самостоятельно питаться, рот девочки открывался всего на три сантиметра. В том же году ей сделали первую операцию по устранению дефекта. С тех пор она перенесла еще пять хирургических вмешательств.

В третьем классе девочка мечтала просто свободно общаться с друзьями.

"Хочу, чтобы у меня широко открывался рот, я хочу много говорить", – мечтала маленькая Анела.

В 2015 году девочке сделали очередную операцию, но уже через год потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. В 2017 году девочке перенесла еще одну сложнейшую операцию по стимуляции роста кости.

С того времени Анела заметно подросла, сейчас ей 13 лет. Девочка свободно разговаривает, уже не стесняется улыбаться и спокойно позирует для фото.

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По словам мамы Марины Кутарба, если поначалу Анела испытывала страх перед врачами, то сейчас подходит к процедурам мудро и даже планирует связать жизнь с медициной.

"Для начала я планирую окончить школу на "отлично", а потом хочу стать детским врачом, чтобы помогать другим детям, так же, как помогали мне", - призналась она.

Анела с удовольствием проводит время с друзьями, летом любит ездить в деревню к бабушке, а еще увлекается народными танцами, рисованием и пробует себя в кулинарии.

Несмотря на улучшение состояния Анеле предстоит еще одна операция, которая вместе с установкой специальных аппаратов стоит 1 миллион 510 тысяч рублей. Часть стоимости взял на себя "Русфонд", "Ашане" осталось собрать 906 000 рублей.

"Главная моя мечта – быть полностью здоровой и чтобы все у меня и моих родных было хорошо. И я верю, что так и будет", - сказала Анела.

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О способах оказания помощи девочке можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".