Только без драм: санврачи отчитались о состоянии воды в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik

Журналистам урок

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик для начала упрекнула журналистов в поверхностном подходе к освещению проблемы аварийных сбросов нечистот в море.

"Мы никогда не стоим по разные стороны баррикад. Ни один из вас не провел журналистского расследования. Информация (об аварийном сбросе неочищенных канализационных стоков в море – прим.) была преподнесена довольно-таки грубо. Вы это красиво можете преподнести нашему населению. Но вы преподнесли так, будто это ужасающая картина, будто в городе Сухум чуть ли не болезнетворная, чуть ли не кошмарная ситуация. Никто из вас не рассказал, как устроена сухумская бухта. Это работа ваша", – сказала Скорик.

Однако на резонный вопрос журналистов, почему санитарно-эпидемиологическая служба сама первой не вышла на прессу, чтобы прояснить тревожную ситуацию и развеять опасения населения, главный санврач Абхазии предпочла оставить без ответа.

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По версии Скорик, попадание не очищенных канализационных стоков в море не влияет на его эпидемиологическое состояние. В Абхазии пока не вырабатывают столько отходов, чтобы можно было звонить в колокола. Это пока. По ее же словам, беспокоиться надо тогда, когда температура воды значительно повысится и самоочистка моря станет происходить медленнее. На всякий случай главный санврач рассказала о нравах пресловутой кишечной палочки и прочих инфекций.

"Вы прекрасно знаете, что кишечная палочка находится в кишечнике любого из нас и не является бактериальной флорой патогенного характера. Это просто санитарный показатель. Для специалистов очень информативно. Заболевания у людей вызываются только патогенной флорой. Мы отслеживаем на холеру, на инфекционные гепатиты. Для этого и работает наша санитарная бактериологическая лаборатория. От того, что где-то произошли глубоководные выбросы, это никак не влияет", – заверила главный санитарный врач Абхазии.

Химия и быт

Людмила Скорик подчеркнула, что в Абхазии нет промышленных и химических стоков, а из-за моющих и стирающих средств, которые люди используют в быту, панику разводить не стоит.

"У нас нет такого большого количества отходов, чтобы это явилось эпидемиологической катастрофой. Все остальное – это просто санитарные показатели. На запах влияют температурные условия. То есть та погода, которая установилась в Абхазии. Более 30 градусов тепла. Самая посещаемая территория у нас - набережная. Все подводные течения сухумской бухты заносятся в эту чашу. Но это не говорит о том, что у нас экологическая катастрофа", – утверждает она.

А что с прямыми стоками от прибрежных общепитов и гостиниц, поинтересовались журналисты. Здесь слово взяла главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

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"Сезонные объекты, которые в сезон образуются где угодно и как угодно, не имеют от нашей службы ни единого документа. Списки этих объектов регулярно мы передаем в соответствующие службы, в том числе в прокуратуру для реагирования. В этом году мы еще не передавали эти списки. В прошлом году – не менее 20 точно", – отчиталась Беляева.

Что касается питьевой воды, то Людмила Скорик заверила - в Абхазии она идеального качества.