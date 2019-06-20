Никакой химии: в Абхазии начали лечить фундук российским биопрепаратом

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Министерства сельского хозяйства Абхазии и "Россельхозцентра" Ростовской области впервые применили биопрепарат для лечения фундука в республике, рассказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия.

"Это микробиологический препарат "Экстрасол", который устраняет заболевания на фундуке. В то же время он безопасен для пчел, для людей. Он производится на основе живых культур. После его применения, можно спокойно употреблять продукт", - объяснил руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области Григорий Заднепровский.

По словам специалиста, препарат уже широко используется при выращивании и лечении фруктов, овощей и злаков в Ростовской области.

"Показатели очень хорошие. После препарата наблюдаются высокие прибавки урожая картофеля и гороха. Раньше мы не использовали препарат на орехе, решили впервые попробовать в Абхазии", - добавил он.

По словам министра сельского хозяйства Абхазии, за последние несколько лет количество ореховых насаждений в Абхазии заметно сократилось из-за грибковых заболеваний и последствий распространения мраморного клопа. На сегодняшний день по данным Министерства сельского хозяйства в республике насчитывается от 12 до 15 тысяч гектаров фундука.

"В прошлом году в Абхазии практически не было урожая фундука. По поручению министерства сельского хозяйства России в Гулрыпшском и Очамчырском районах с нами работают коллеги из Россельхознадзора Ростовской области. Мы организовали экспериментальный участок, на котором применяем не химический, а биологический препарат для лечения, который не наносит урон ни человеку, ни другим культурам. Препарат сертифицирован и официально зарегистрирован в Абхазии", - объяснил Какалия.

Помимо практических мероприятий, специалисты из Абхазии и России будут также разрабатывать дорожную карту и информационные бюллетени, в которых будет рассказано, как правильно самостоятельно проводить лечение и обрезку фундука. Какалия отметил, что многие крестьяне используют устаревшие и неэффективные методы лечения.

"Некоторые крестьяне говорят об уничтожении плантаций фундука, но этого делать ни в коем случае нельзя. Дедовскими методами лечить фундук нельзя, надо внедрять международные способы лечения. Многие препараты, которые были розданы крестьянам, не были применены. Ни Минсельхоз, ни любая другая организация не может лично за этим всем следить", - объяснил министр.

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По словам руководителя филиала "Россельхозцентра", первые результаты лечения новым биопрепаратом будут видны через неделю после обработки корней. Всего в рамках эксперимента было обработано около 200 корней фундука.