Проект закона о майнинге криптовалют разработан в Абхазии

Правительство Абхазии запретило на территории республики майнинг криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны в декабре 2018 года.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Проект закона по урегулированию деятельности в сфере майнинга криптовалют в Абхазии разработало Министерство экономики республики, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства в понедельник 24 июня.

"Проект прошел согласование и направлен в Кабинет Министров республики. Законопроект определяет правовые, экономические и организационно-технические правила осуществления на территории республики деятельности по майнингу криптовалют. В качестве обязательных условий осуществления этого вида деятельности проектом предусматривается регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, постановка на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщика и получение лицензии на осуществление деятельности по майнингу криптовалют", - говорится в сообщении.

Важное положение законопроекта - это возможность введения временных ограничений на использование мощностей энергосистемы республики для майнинга криптовалют в случае кризисных ситуаций в электросети, связанных с инфраструктурными ограничениями и дефицитом мощности, уточнили в пресс-службе Минэкономики.

Правительство Абхазии запретило на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием энергосистемы страны в декабре 2018 года. Такое решение было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

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22 февраля 2019 года депутаты Народного Собрания приняли постановление "О парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре и МВД выявлять объекты, занимающиеся майнингом криптовалют на территории республики.