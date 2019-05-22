Обошлось без рук: Москве нет смысла вмешиваться в дела Абхазии

Евгений Крутиков, политолог, специалист по безопасности – для Sputnik Абхазия

Абхазия в очередной раз входит в период турбулентности, что стало уже привычкой накануне президентских или парламентских выборов в республике. На этот раз причинами для резкой и моментальной радикализации взглядов и напряжения ситуации стали и дата проведения выборов, и неожиданная болезнь основного кандидата от объединенной оппозиции Аслана Бжания. И это при том, что спокойствие, взаимоуважение и соблюдение демократических процедур – едва ли не главные критерии, с которыми подходят к любым выборам в Абхазии московские наблюдатели.

Выбор или пляж

Президентские выборы в Абхазии были назначены на 21 июля – разгар курортного сезона, и так уже третий раз подряд. Это не самое разумное решение, хотя и согласующееся с Конституцией республики. Некоторые абхазские политики даже называют его "выстрелом в ногу", поскольку экономика Абхазии в основном состоит из курортных доходов, с которых республика может кормиться затем и в "не сезон".

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Конечно, напрямую внутриабхазские проблемы российских туристов еще ни разу не затрагивали. Всякое бывало, но только не это. Но в атмосфере резко возросшей конкуренции между российскими курортными регионами, включая Крым, к которым информационно периодически подключается Турция, любая напряженность в Абхазии приводит к экономическим потерям.

Парламент республики первоначально отказался перенести дату выборов на осень, что и вызвало резкий всплеск уличной активности – от митинга у здания Парламента до краткосрочного перекрытия автомобильной трассы из России в Сухум. Блокада дороги у Бзыбского КПП в начале курортного сезона вызвала резко негативную реакцию населения Абхазии, а представители курортного ведомства уже успели сообщить о том, что якобы "туристы стали сдавать путевки". Но дело не только в экономике. Появились требования о досрочной отставке действующего президента Рауля Хаджимба, то есть позиции радикализуются на глазах.

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Сейчас главный кандидат от оппозиции, бывший глава Службы государственной безопасности и известный бизнесмен Аслан Бжания и его охранники находится на лечении.

Оппозиция и жители родного для Бжания села Тамыш требуют полного расследования происшествия. При этом президент Хаджимба призывает "сочувствовать" Аслану Бжания и его семье, не перегревая ситуацию радикальными призывами типа перекрытия дорог, всеобщей забастовки и бессрочного митинга. Он также утверждает, что внутри самой объединенной оппозиции давно шли разговоры о замене Бжания на другую фигуру, и якобы на фамильных сходах обсуждались конкретные имена.

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В свою очередь представители оппозиция говорят, что дело не только в Аслане Бжания, а в "выдвинем другого – его тоже отравят". В такой атмосфере взаимных завуалированных обвинений радикализация лозунгов и эскалация напряженности – вполне реальная перспектива, вне зависимости от того, какие именно медицинские данные будут в конце концов обнародованы.

При чем здесь Москва

В либеральной среде почему-то сложилась убеждение, что Москва обязательно должна поддерживать какую-либо из сторон конфликта. Или не конфликта, а гражданского противостояния, но обязательно по каким-то причинам встать на чью-то сторону. Это вообще расхожее заблуждение, причем многослойное.

Во-первых, уже давно прошли те времена, когда в Москве (имеется в виду в первую очередь профильное подразделение администрации президента) вдруг начинали яростно поддерживать того или иного кандидата, партию в Южной Осетии и Абхазии. Такая неоднозначная практика действительно имела место в прошлом, но ни к чему хорошему не приводила.

Во-вторых, в Абхазии такая тактика давала скорее обратный результат, чем желаемый. Внутренняя жизнь Абхазии и Южной Осетии очень многообразна и не укладывается в стереотипные схемы управления.

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В-третьих, для российской политики не так глубинно важно, какие персоналии участвуют в политических баталиях в республиках. Отношения между Россией и Абхазией и Южной Осетией стабильны и не зависят от смены конкретных лиц. Ни в Абхазии, ни в Южной Осетии не существует политических течений или отдельных фигур, которые выступали бы за смену курса в отношениях с Россией – это просто немыслимо. Потому и нет смысла Москве во что-то вмешиваться или навязывать свою волю.

Но была и есть необходимость внимательно относиться к соблюдению демократического процесса, нормальной преемственности власти и сохранению спокойствия и единства в республиках. Кстати, в Абхазии практически все политические силы, включая оппозиционные, также говорят о необходимости сохранить единство народа, несмотря на любые временные обстоятельства.

Потому и не существует никакой дихотомии Хаджимба\Бжания или кто-либо еще. Так вопрос вообще не ставится. Это, в конце концов, выбор абхазского народа, связавшего свою судьбу с Россией.

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Ясно, что история с болезнью Бжания пока до конца не прояснена и все еще вызывает много вопросов. И было бы хорошо, если бы все прояснилось в ближайшее время, чтобы избежать дальнейшей радикализации взглядов.

А для переноса даты выборов требуется согласованное решение президента и Парламента, которое должно быть вынесено не под давлением митингов и забастовок, а в ходе консультаций со всеми сегментами абхазского общества, включая и традиционные.