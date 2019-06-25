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Попасть в мишень: военные ЮВО в Абхазии провели соревнования по летнему биатлону

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Лучшие команды военнослужащих и спортсменов-юнармейцев награждены кубками и грамотами.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые провели турнир по летнему военному биатлону, сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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В соревнованиях участвовали военнослужащие контрактной службы и юнармейцы. Всего десять команд по четыре человека.

Соревнования проводились в формате эстафетной гонки в три этапа. Участники преодолели беговую дистанцию 500 метров по пересеченной местности с малокалиберной винтовкой марки БИ7-2 за спиной, специально предназначенной для соревнований по биатлону.

На финише военнослужащие и юные спортсмены выполнили комплекс стрелковых упражнений из положения лежа по воздушным мишеням из шаров диаметром 15 сантиметров на удалении 50 метров, отметили в пресс-службе.

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Командованием ЮВО были отмечены высокие физические показатели и готовность воинских подразделений к выполнению задач любой сложности. Лучшие команды и спортсмены-юнармейцы были отмечены военным руководством, награждены кубками и грамотами.

  • Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели летний военный биатлон
    © Foto / Пресс-служба ЮВО
  • Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели летний военный биатлон
    © Foto / Пресс-служба ЮВО
  • Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели летний военный биатлон
    © Foto / Пресс-служба ЮВО
  • Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели летний военный биатлон
    © Foto / Пресс-служба ЮВО
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© Foto / Пресс-служба ЮВО
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели летний военный биатлон


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