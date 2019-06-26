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Лагерь

Покорить вершины учебы: детский лагерь для школьников пройдет на Ауадхаре

CC0
В Абхазии
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Детский образовательный лагерь, в котором примут участие двести школьников со всех районов республики, откроется 22 июля.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский образовательный лагерь для школьников старших классов пройдет на Ауадхаре, сказал в интервью Sputnik министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

Детский лагерь
CC0
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"Министерство образования ежегодно проводило лагеря для школьников, но в основном на территории общеобразовательных учреждений. В прошлом году мы организовали со страховым фондом лагерь на Ауадхаре, на территории Рицинского национального парка", - рассказал министр.

В лагерь, как и в прошлом году, поедут отличившиеся в учебе школьники старших классов со всех районов республики. Также будет принято во внимание социальное положение семей учеников (данные предоставят районные отделы образования – ред.) отметил Какоба.

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Такая практика будет продолжена и в этом году, так как опыт прошлого года оказался положительным.

"В лагере дети будут не только отдыхать. В прошлом году ребятам рассказывали об истории Абхазии, о горах и реках страны, также проводились различные конкурсы, поэтому детям это очень понравилось, и мы решили продолжить проведение лагеря на Ауадхаре", - отметил министр.

Всего будет организовано четыре группы для отдыха на Ауадхаре, первая группа отправится в Рицинский парк 22 июля.

"К работе в лагере привлечены опытные преподаватели, которые будут рассказывать ребятам о традициях, культуре абхазов, хотим привлечь лекторов Абхазского государственного университета, знатоков языка, литературы, истории Абхазии", - рассказал Адгур Какоба.

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Каждая группа детей проведет в детском лагере одну неделю, всего посетить лагерь смогут двести учеников.    

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Теги:
Министерство образования и науки Абхазии, Адгур Какоба


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