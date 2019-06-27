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По новому методу: российские БТР провели стрельбы в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В учениях участвовали около 500 военнослужащих базы, было задействовано более 50 единиц специальной и боевой техники, в том числе бронемашины связи на базе БТР-80.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Экипажи новейших бронетранспортеров БТР-82АМ российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на горном полигоне Цабал в Абхазии провели тактико-огневые стрельбы по новым методикам, сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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На учениях военнослужащие на бронемашинах отработали комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде по учебной трассе. На маршруте была смоделирована обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения БТР-82АМ всеми возможными способами: на ходу, с места, с остановками.

Нововведения заключались еще и в том, что военнослужащим была поставлена задача поразить дальние цели, включая низколетящую воздушную цель — вертолет. Дальность до целей составляла до 2 километров. За счет уменьшения времени показа мишеней увеличился темп стрельбы, а расход боеприпасов возрос более чем в 2 раза.

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По мнению командиров мотострелковых подразделений, новый метод учений способствует закреплению учебно-боевых навыков действий бою, когда слаженная работа экипажа, время принятия решений и точность при стрельбе определяют итоговый успех.

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Теги:
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