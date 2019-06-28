Кабмин Абхазии определил, что будет строиться и ремонтироваться в 2019 году

В 2019 году в программу вошли социально значимые объекты, заявили в Кабмине Абхазии.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии проголосовал за внесение изменений в постановление Кабмина Абхазии от 2018 года "О перечне объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского бюджета" на заседании в пятницу 28 июня.

"Совсем недавно Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в закон о Республиканском бюджете на 2019 год, в рамках которого предусматривается увеличение средств, предусмотренных на ремонтно-восстановительные работы на 59 миллионов рублей. В целом, мы получаем запланированных средств в 2019 году на ремонтно-восстановительные работы 259 миллионов рублей", - сказал министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

Данное распоряжение утверждает перечень конкретных объектов и суммы, которые предусматривается потратить на них.

"В данном перечне в основном важные, социально значимые для нашего государства объекты, это ремонтные работы по восстановлению, ремонту объектов", - отметил министр.

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Члены Кабинета министров единогласно приняли перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского бюджета.

Ранее стало известно, что ремонт Республиканской детской больницы войдет в Инвестпрограмму на 2020-2021 годы, а горевшую в мае школу восстановят из резервного Фонда президента страны.