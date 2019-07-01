Стрелять я могу, как пою: о недетском мужестве Валерия Берхамова

Об удивительной истории 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии Валерия Берхамова (кавалер ордена Леона – ред.), который приехал в Абхазию во время Отечественной войны 1992-1993 годов и встал в ряды защитников республики, и о его героической гибели читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

15 марта 2019 года у моста через реку Гумиста открыли мемориальные доски погибшим бойцам батальона "Шаратын", среди них Валерию Берхамову, который погиб после неудачного Мартовского наступления Абхазской армии 18 марта 1993 года. Посетить мемориал в Абхазию приехал его отец Мусарби Берхамов, и впервые за 25 лет он узнал в подробностях о том, как воевал и погиб его сын в Абхазии.

© Foto / предоставлено Мусарби Берхамовым Мемориальные доски погибшим бойцам батальона "Шаратын"

Был активным и защищал слабых

Валерий с самого детства был очень активным, в школе всегда заступался за слабых, лидерские качества у него были в крови. Он занимался спортом и хорошо учился, его мать была учительницей, поэтому считал, что не имеет права получать плохие отметки, выигрывал школьные олимпиады, поделился воспоминаниями о сыне Мусарби Берхамов.

"Он много читал, искал источники, чтобы получить как можно больше знаний", - отметил отец.

Спустя несколько дней после нового 1993 года, Валерий вдруг куда-то пропал, семья стала искать его, где только можно было.

"Тогда был такой период, советская власть рухнула, поднялись низшие сословия, бандиты, рэкетиры и так далее. Когда Валерий пропал, я не думал, что он поехал в Абхазию на войну, искал его по всем злачным местам", - рассказал он.

За семь месяцев до отъезда в Абхазию Валерий потерял мать. В начале марта он вернулся в Кабардино-Балкарию, в родной город Баксан.

"Я объяснил ему, что после смерти матери он мне оставил осадок в душе. Конечно, я его поругал, как сделал бы любой отец. Он сказал мне, что больше не поедет в Абхазию, что останется дома. Это было 8 марта, а на следующий день начинались весенние каникулы, после них он ходил в школу три дня, а на четвертый не пришел домой, Валера учился в 10 классе", - рассказывает отец.

Валерий Берхамов встретился с добровольцами, которые направлялись в Абхазию, и вместе с ними вновь уехал в республику.

"Валера узнал от направлявшихся в Абхазию о том, что готовится крупная наступательная операция и решил поехать. Своим школьным товарищам сказал, что если он не поедет в Абхазию, его посчитают трусом", - подчеркнул Мусарби Берхамов.

Вспоминая о том, каким характером обладал Валерий, отец отметил, что он был очень шустрым и, несмотря на свой юный возраст, самостоятельным.

"Помимо того что он занимался спортом, он научился играть на гитаре. На этом инструменте играл и я, и как-то он подошел ко мне и попросил показать аккорды, я ему ответил, что если покажу ему аккорды, он сам никогда не научится играть. И он смог это сделать, научился играть покруче, чем я", - сказал Мусарби.

© Foto / предоставлено Мусарби Берхамовым Валерий Берхамов (в центре)

Как Валерий оказался на фронте

Кавалер ордена Леона Рауль Амичба во время войны был начальником штаба батальона "Шаратын". Подразделение укомплектовывалось из трех боевых рот, в каждой из которых было по три боевых взвода.

Отец Валерия Берхамова впервые встретился с начальником штаба в Sputnik Абхазия, от которого он узнал, как его сын оказался в составе батальона, как он себя проявлял и о подробностях его гибели, о которых отец не имел достоверных сведений.

"Две роты были в основном из числа выходцев Очамчырского района и одна рота, которую нам дали, состояла из выходцев из Кабардино-Балкарии. После формирования подразделений они посменно отправлялись в основном на гумистинский рубеж", - рассказал он.

Оружие и боеприпасы были, но их было недостаточно. Батальон был сформирован из более чем 350 человек, при этом автоматов было не более чем 70, также было несколько гранатометов, вспоминает Рауль Амичба.

"На каждого бойца составлялись данные: имя, фамилия, отчество, год и место рождения, семейное положение и так далее. До сих пор у меня хранится рукопись, которая чудом сохранилась, когда я читаю фамилии погибших, каждый стоит перед лицом, в частности и Валерий Берхамов", - отметил Амичба.

По словам начальника штаба батальона "Шаратын", был указ Владислава Ардзинба о том, что недопустимо отправлять на фронт лиц, еще не достигших 18-летнего возраста.

"Но многие бойцы, в том числе и добровольцы, не хотели слышать об этих требованиях. В записи в журнале про Берхамова все соответствует правде - город, улица, семейное положение и так далее. Но он неправильно указал свой возраст, на лицо он был очень миловидным мальчиком. Мы не вели запись по паспортам, мы целиком и полностью относились с доверием, писали то, что говорили. Валерий всегда был веселым, никогда не был грустным", - рассказал Рауль Амичба.

О том, что Валерию Берхамову было не 18, а 16 лет, выяснилось после окончания военных действий. Незадолго до Мартовского наступления Рауля Амичба вызвал начальник Генштаба Султан Сосналиев.

"Он спросил у меня, есть ли среди наших бойцов Валерий Берхамов, я ответил, что есть. Я сказал, что не могу не знать, так как он очень веселый и смекалистый", - сообщил он.

При каждом удобном случае Валерий Берхамов брал в руки гитару, начинал играть и исполнять разные песни, тем самым поднимая дух и настроение однополчан.

"Вокруг него все собирались, все смеялись, он пел в основном на русском. Нам это придавало большую бодрость. Об этом я рассказал Сосналиеву, он мне сказал, что у Валеры нет матери, и у него дома похороны, нужно отправить его домой", - рассказал Амичба.

Услышав об этом, начальник штаба подумал про себя, хорошо, что Валерия не будет в Мартовском наступлении и юноша останется жив.

"Думаю, слава богу, очень миловидный юноша. После он ушел от нас и уехал", - сообщил он.

Через некоторое время пришел приказ о том, чтобы скрытно перемещать подразделения в Верхнюю Эшеру – готовилось Мартовское наступление.

И поем и воюем

"Мы перемещались пешком вечером, транспорт через КПП не пропускали, личный состав разбросали в разные точки, чтобы мы не оказались под вражеской бомбежкой", - подчеркнул начальник штаба "Шаратына".

Когда шли последние приготовления перед Мартовским наступлением, Раулю Амичба сообщили, что доброволец из Кабардино-Балкарии Валерий Берхамов вернулся в батальон.

"Я уже перекрестился, что он уехал, я не ожидал, что вернется. Он подбежал, поздоровался со мной, я спросил о его гитаре, она была с рядом с ним. Я сказал:"Валера, мы в бой или у нас концерт?" Он ответил:"И поем, и воюем", - вспомнил он.

После этого Рауль Амичба больше не видел Валерия Берхамова, началось Мартовское наступление.

"Операция была очень тяжелой, люди гибли, потери были страшные и невосполнимые. Не успели перейти через Гумисту, как начали бомбить со всех сторон. Было очень холодно, практически голову поднять никому не давали. В этот день мы потеряли убитыми Руслана Шинкуба, Джамбула Зарандия, добровольца из Сирии Гасана Джаркаса и добровольца из Кабардино-Балкарии Аслана Ажгериева", - подчеркнул Амичба.

Как погиб герой

Наступление Абхазской армии оказалось неудачным. Был дан приказ отойти к прежним позициям и не допустить прорыва противника.

"Требовали, чтобы вынесли тела погибших, но там был очень сложный рельеф, вытаскивать тела погибших было очень непросто, при этом били со всех сторон, я думал, там камня на камне не останется", - говорит Рауль Амичба.

Валерий Берхамов погиб 18 марта, когда наступление Абхазской армии провалилось.

"Мне доложили, что Берхамов вместе с другими бойцами пошел поднимать тела погибших, его было не удержать. Они перешли вброд реку недалеко от моста в Верхней Эшере, там стояли грузинские танк и БМП, они не давали возможности продвижению людей", - отметил он.

Доброволец из Сирии по фамилии Арютаа рассказал Раулю Амичба, как все происходило.

"Он рассказал, что он и другие бойцы вытаскивали тело Берхамова. По его словам, Валерий заглушил огневую позицию противника после того, как перешли Гумисту, он бил по БМП, там была еще одна точка, стреляли из пулемета. Валерий полз, добирался до этой огневой точки, чтобы подойти поближе и заглушить его. Однако вражеский снайпер выстрелом в голову убил Валерия", - рассказал Амичба.

© Foto / предоставлено Мусарби Берхамовым Мусарби Берхамов у мемориальной доски сына га Гумистинском мосту

Отец Валерия Берхамова Мусарби, выслушав рассказ начальника штаба батальона "Шаратын", отметил, что он слышал различные рассказы о том, как воевал его сын, но впервые за 25 лет узнал подробности, как все происходило.

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После кровопролитных боев 16 и 17 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум Абхазская армия потеряла 222 человека. Операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в ходе Отечественной войны народа Абхазии.