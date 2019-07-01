Суд арестовал гражданок Украины, подозреваемых в распространении наркотиков

Две гражданки Украины были ранее задержаны по подозрению в распространении наркотического вещества "метадон" путем так называемых закладок.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Суд города Сухум удовлетворил ходатайство следователя об аресте Марчук Марии и Яскевич Анны, подозреваемых в распространении наркотиков, на время проведения предварительного следствия. Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Марчук Мария Андреевна 1992 года рождения и Яскевич Анна Игоревна 1986 года рода рождения были задержаны вечером 24 июня в результате реализации оперативной информации сотрудниками МВД Абхазии в городе Сухум. У гражданок Украины, которые под видом туристок прибыли в Абхазию, было обнаружено и изъято 23 грамма наркотического средства "метадон".

Кроме того, задержанные указали места ранее сделанных "тайных закладок" с наркотиками.

"Марчук Мария в неустановленное время приобрела на территории России и незаконно ввезла на территорию Абхазии наркотическое средство "метадон" для дальнейшего сбыта. По приезду в Абхазию гражданка Марчук по предварительному сговору с Яскевич Анной разделили данное наркотическое средство для дальнейшей реализации путем так называемых "тайных закладок", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заключению медиков обе женщины потребляют наркотического вещества и на момент задержания пребывали в состоянии наркотического опьянения "метадоном".

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Решением суда города Сухум в отношении задержанных избрана мера пресечения - арест.

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Следственно-оперативные мероприятия в отношении арестованных на предмет причастности последних к ранее совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории Абхазии продолжаются.