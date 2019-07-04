Детский мир Очамчыры: когда в районе появятся новые школа и детсад

Асмат Цвижба, Sputnik
Детсад по ГОСТу
Уже в ноябре 2019 года в Очамчыре появится новый детский сад. Строительство здания, рассчитанного на 100 человек, началось в 2017 году.
Основные внутренние работы, по словам директора "Апсныргылара" Темура Ткебучава, уже завершены, сейчас строители занимаются отделочными работами, в здании устанавливаются внутренние и межкомнатные двери, на очереди установка сантехники и покраска стен.
Новый детский сад строится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Бюджет проекта составил 126 миллионов рублей, из которых освоено уже 90 миллионов рублей.
"В оставшиеся деньги входит покупка и установка мебели, кухонного оборудования, посуды и так далее. Все оборудование соответствует ГОСТам и необходимым стандартам", - объяснил Ткебучава.
Глава государства лично осмотрел строящееся здание, представители компании-подрядчика строительных работ уверили президента, что строительство будет завершено к указанному сроку.
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"Мы делаем потолки, в одной из комнат даже успели поставить светильники. Самое сложное – это полы и стены, мы также завершили внутреннюю электрику. Тут уже нет работ, которые будут задерживать друг друга, все будет делаться параллельно", - объяснили строители.
Новый детский сад станет вторым для Очамчыры. В районе функционирует только один сад, который рассчитан всего на 80 мест, фактически в него ходят более 100 детей.
Школа с историей
Тхинская средняя школа имени Николая Воуба - одна из старейших в Абхазии. В ноябре ей исполнится 100 лет. Двухэтажное здание школы, в котором обучалось 300 учащихся, было полностью разрушено в 1994 году в результате пожара.
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Уже 25 лет школьники села учатся в маленькой одноэтажной пристройке во дворе школы. Тесные темные классы, которые не отапливаются зимой, и разрушенный актовый зал – так выглядит школа Тхины. Сейчас в ней обучаются 64 ученика.
- Тхинская средняя школа© Sputnik / Томас Тхайцук
- Тхинская средняя школа© Sputnik / Томас Тхайцук
- Тхинская средняя школа© Sputnik / Томас Тхайцук
- Тхинская средняя школа© Sputnik / Томас Тхайцук
"Но мы ждем еще 10 новых заявлений, в первом классе будут обучаться 11 человек. В одном классе примерно 7-8 человек. Мы ожидаем, что в новой школе будут обучаться около 80 человек. Многие даже возвращаются из других школ, чтобы учиться в нашей новой", – рассказала директор школы Лариса Габуния.
Строительство новой школы также началось в 2017 году, сдать объект планируют к сентябрю. Сметная стоимость проекта 84 миллиона рублей.
"Нам осталось положить полы. К сожалению, произошел форс-мажор из-за наводнений в Иркутском районе, фуры с лесом не доехали в срок, но мы ожидаем их в течение двух-трех дней. После покрытия нам останутся мелкие виды работ, и к сентябрю школа уже готова будет принять детей", - отметил директор строительной компании "Вефа-строй" Лаша Бутба.
В новой двухэтажной школе, рассчитанной на 120 человек, классы будут намного просторнее, появится спортивный зал, лаборатория, кабинет химии и физики. По словам директора, единственный минус – не предусмотрено помещения под актовый зал.
"Возможно, помещение библиотеки можно было бы переделать под актовый зал, сделать небольшую сцену. Учеба – это конечно, первостепенное, но дети должны и творчески развиваться, петь, танцевать. А этого в классах не сделаешь", - объяснила она строителям.
Президент поручил подрядчикам решить проблему с актовым залом и подобрать необходимое помещение.