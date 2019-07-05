Игорь Адлейба сразится с боксером из Камеруна

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Игорь Адлейба встретится на ринге с боксером из Камеруна Герином Сох Фонку, сообщил на радио Sputnik менеджер Игоря Артур Адлейба.

Бой состоится в Екатеринбурге 13 июля. Абхазский боксер уже находится в Екатеринбурге, где активно готовится к встрече с камерунцем.

"Можно сказать, что Игорь уже полностью подготовлен. Сейчас он сбрасывает вес – килограмм пять. Герин Сох Фонку очень неплохой боксер. Тренеры очень обеспокоены тем, что у Игоря мало времени для подготовки", – отметил Арутур Адлейба.

Игорь Адлейба планировал выступить 13 июля на "Кубке государства Абхазия". Но из-за того, что ему в Абхазии не успели подобрать соперника вовремя, планы были скорректированы.

"Промоутерская компания Игоря со своей стороны все сделала для того, чтобы Игорь выступил в Абхазии, но по техническим причинам это не удалось сделать. По времени не успели подобрать соперника. Игорь сильно переживает, что не сможет выступить у себя на родине и приносит извинения перед болельщиками. Но есть возможность посмотреть в эфире бой с Герином Сох Фонку", – добавил менеджер боксера.

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Бой Игоря Адлейба можно будет посмотреть по телеканалам "Боец" и "Матч-ТВ" 13 июля в 17:00.