17:24 05 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR71.66
Поиск
Игорь Адлейба

Игорь Адлейба сразится с боксером из Камеруна

© Foto / из личного архива Игоря Адлейба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (326)
86 0 0

Бой абхазского боксера Игоря Адлейба с камерунцем Герином Сох Фонку состоится в Екатеринбурге 13 июля.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Игорь Адлейба встретится на ринге с боксером из Камеруна Герином Сох Фонку, сообщил на радио Sputnik менеджер Игоря Артур Адлейба.

Бой состоится в Екатеринбурге 13 июля. Абхазский боксер уже находится в Екатеринбурге, где активно готовится к встрече с камерунцем.

"Можно сказать, что Игорь уже полностью подготовлен. Сейчас он сбрасывает вес – килограмм пять. Герин Сох Фонку очень неплохой боксер. Тренеры очень обеспокоены тем, что у Игоря мало времени для подготовки", – отметил Арутур Адлейба.

Игорь Адлейба планировал выступить 13 июля на "Кубке государства Абхазия". Но из-за того, что ему в Абхазии не успели подобрать соперника вовремя, планы были скорректированы.

© Foto/ Screenshot: MMA & Boxing
Игорь Адлейба победил Алексея Тухтарова в рейтинговом бою в Екатеринбурге

"Промоутерская компания Игоря со своей стороны все сделала для того, чтобы Игорь выступил в Абхазии, но по техническим причинам это не удалось сделать. По времени не успели подобрать соперника. Игорь сильно переживает, что не сможет выступить у себя на родине и приносит извинения перед болельщиками. Но есть возможность посмотреть в эфире бой с Герином Сох Фонку", – добавил менеджер боксера.

Боксер Адлейба: и в новой весовой категории я не собираюсь никому уступать>>

Бой Игоря Адлейба можно будет посмотреть по телеканалам "Боец" и "Матч-ТВ" 13 июля в 17:00.

Темы:
Спортивная Абхазия (326)

По теме

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил в первом бою в Волгограде
Игорь Адлейба отправил в нокаут своего соперника на вечере бокса в Екатеринбурге
Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи
Теги:
бокс, Игорь Адлейба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста
Виктория вернулась: самая большая кувшинка в мире зацвела в Сухуме
Виктория вернулась: самая большая кувшинка в мире зацвела в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia