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Братьев Панцулая, подозреваемых в убийстве, объявили в международный розыск

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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По имеющейся оперативной информации, братья Панцулая, которых подозревают в убийстве жителя Сухума, перешли абхазо-российскую границу.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Милан и Зураб Панцулая, которых подозревают в убийстве жителя Сухума Айнара Квициния и покушении на убийство Леона Квициния, объявлены в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Братья Панцулая после совершенных преступлений покинули территорию Абхазии через государственную границу по реке Псоу, говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в перестрелке Леона Квициния

Соответствующие материалы направлены в управление по международно-правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры Абхазии для последующего направления в Генеральную прокуратуру России.

Айнар Квициния, 1996 года рождения, был убит в центре Сухума в пятницу 12 июля. В ходе перестрелки также был ранен Леон Квициния, 1997 года рождения. Как сообщила прокуратура Сухума, Леон Квициния был ранен из автоматического оружия, Айнар Квициния получил ножевое ранение в область сердца и скончался в больнице.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК Республики Абхазия: "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору" – в отношении жителей города Сухум Милана Панцулая и Зураба Панцулая.

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16 июля стало известно, что родственники Айнара Квициния насильно удерживают семью граждан Панцулая, чьи близкие родственники – Милан и Зураб Панцулая – подозреваются в убийстве Квициния.

Кроме того, в МВД сообщили, что в двух домах, где проживают родственники Панцулая, произошли пожары.

По факту похищения двух мужчин и факту поджога возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц.

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