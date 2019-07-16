"Бешеная" вспышка: участились случаи нападения животных в Галском районе

Жители Галского района стали чаще обращаться к врачам из-за укусов домашних или бродячих собак и кошек, зафиксирован и один смертельный случай. О том, с чем связана вспышка смертельного вируса бешенства и как уберечь себя и близких, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Власти бьют тревогу

За июнь 2019 года в Галскую районную больницу с жалобами на укус собак и кошек обратились 36 человек. Зафиксирован один летальный исход.

В связи со сложившейся ситуацией в Галской администрации прошло совещание руководства района с представителями профильных ведомств.

Главный ветеринарный врач района Лиана Джергения подчеркнула, что, несмотря на то, что вакцинация от вируса бешенства проводится бесплатно, многие хозяева отказываются прививать своих питомцев. Она предложила штрафовать владельцев домашних животных, отказывающихся от вакцинации.

В интервью Галскому телевидению Джергения рассказала, что местная ветслужба ежегодно проводит плановую и вынужденную вакцинацию домашних животных.

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В случае если животное погибло от вируса бешенства, что устанавливается в лаборатории, проводится дезинфекция и вакцинация всех теплокровных животных в районе возможного заражения. Она также призвала жителей активнее принимать участие в вакцинации домашних животных и тем самым обезопасить себя и окружающих от опасного вируса.

Главный верболог Галского района Дэмна Сигуа рассказал, что людей в основном кусают собственные или же соседские собаки. Между тем он отметил, что увеличилось и число нападений на людей бродячих собак, а также диких животных – волков, шакалов.

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа подтвердил слова коллеги о том, что многие и вправду отказываются прививать своих питомцев от бешенства. Связывает он эту тенденцию с недопониманием некоторых хозяев домашних животных того, насколько опасен и заразен вирус бешенства.

"Когда человек заводит собаку или кошку, он должен понимать, что в природе существует такое смертельное заболевание, как бешенство. Помимо вакцинации, в районах проводится отстрел животных, но в Галском районе почему-то это не практикуется. Государство платит 500 рублей за одного убитого шакала и три тысячи рублей за волка, но тем не менее люди недостаточно отдают себе отчет в том, что с ростом численности хищников возрастает угроза бешенства", - рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия Джопуа.

Наибольшее количество заражения бешенством зафиксировано в Галском и Очамчырском районах, добавил он. За первые шесть месяцев 2019 года в лаборатории ветслужбы Абхазии было исследовано 13 животных, и у 12 из них обнаружили вирус бешенства – собаки, кошки, крупный рогатый скот и один шакал. "Это много", - с сожалением отметил Джопуа.

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Вспышке бешенства также способствует и то, что некоторые жители страны выбрасывают на улицу домашних животных и со временем популяция бродячих собак, кошек увеличивается.

Обратный отсчет

Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний, поражающее нервную систему и всегда заканчивающееся летальным исходом, если вовремя не обратиться к врачам, рассказала корреспонденту Sputnik инфекционист Сухумской городской инфекционной больницы Камилла Хурхумал.

"Этот вирус распространяется практически всеми теплокровными животными. Надо отметить, что вакцинация от бешенства не входит в список плановых вакцинаций и проводится она только в тех случаях, когда человека укусило животное. В первую очередь, если вас покусали, нужно промыть рану мыльной водой, обработать перекисью водорода и обратиться в травмпункт, где всегда есть необходимая вакцина", - сказала Хурхумал.

Врач рекомендовала в срочном порядке обратиться в медучреждение после укуса животного – желательно в течение 72 часов и не позднее двух недель, иначе вакцина не подействует.

Инкубационный период вируса зависит от локализации укуса или попадания слюны зараженного животного на тело человека.

"Если в районе нижних конечностей, то инкубационный период удлиняется. Чем дальше от головного мозга, тем дольше. Вообще, этот период длится от одного до двух месяцев, но по последним зарубежным исследованиям, инкубационный период может варьироваться в течение пяти лет", - отметила инфекционист.

Первые и основные симптомы заражения бешенством – это головные боли, ломота в теле, неприятные покалывания и тянущие боли в месте укуса, раздражительность, боязнь воды и света.

Противопоказаний от вакцинации бешенства нет, и эту процедуру могут проходить все без исключения, как дети, так и взрослые. Угрозы для беременных женщин тоже нет. Единственное правило, которому необходимо следовать после вакцинации – это не употреблять алкоголь в течение полугода. По словам медика, ограничение в употреблении спиртных напитков не связано с тем, что у прошедшего вакцинацию человека реакция на алкоголь, как принято считать в обществе. Дело в том, что алкоголь расщепляет препарат и его эффект теряется.

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По статистике, с 2016 года в Сухуме не было зафиксировано ни одного случая заражения бешенством, но такая благоприятная обстановка была не всегда, добавила Хурхумал. По ее словам, после Отечественной войны народа Абхазии в республике не раз наблюдались вспышки вируса бешенства из-за большого количества бродячих животных.