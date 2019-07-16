Этап пройден: завершена регистрация групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Во вторник, 16 июля, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершит прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Согласно действующему законодательству, это происходит за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.

Кандидаты

26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

Также ЦИКом были зарегистрированы политическая партия "Единая Абхазия" (которая пока не назвала своего кандидата) и партия "Амцахара", которая выдвинула Алхаса Квициния.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

Инициативные группы должны были собрать не менее двух, но не более двух с половиной тысяч подписей в поддержку кандидата. Политические партии, в отличие от инициативных групп, для принятия решения о выдвижении своего кандидата обязаны провести специальные съезды.

После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих материалов. Регистрацию самих кандидатов нужно провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 25 июля.

Кто может быть президентом

По республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии – не менее пяти последних лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Причины отказа в регистрации кандидатов в президенты могут быть разные:

Ценз оседлости – последние пять лет проживания вне Абхазии

Незнание государственного языка

Неточные сведения о доходах

Непредоставление необходимых материалов - подписей от двух до двух с половиной тысяч

Кроме того, повлиять на регистрацию может нарушение правил агитации, если доказан подкуп, подчеркнул глава ЦИК.

Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования.

Кандидатам дают равное время на государственном телевидении, эфирное время распределяют по результату жеребьевки.

Подробнее о том, как прошел этот этап подготовки к выборам, читайте в материале Sputnik в ближайшее время.