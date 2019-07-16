Прокуратура возбудила уголовное дело о похищении членов семьи Панцулая

Дело по факту похищения двух мужчин, а также поджога их дома, возбуждено против неустановленных лиц.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Прокуратура Ткуарчалского района завела уголовное дело по факту похищения граждан Панцулая Руслана Павловича (1963 года рождения) и Панцулая Вячеслава Павловича (1967 года рождения) и поджога их дома, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

В ведомстве уточнили, что дело по статье "Похищение человека" возбуждено против "группы неустановленных следствием лиц".

Также сообщается, что против неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение имущества путем поджога".

"Совершив похищение вышеуказанных граждан, неустановленные следствием лица, используя горючее вещество, совершили поджог жилого дома, расположенного на улице Шевченко в городе Ткуарчал, в котором проживали потерпевшие", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении МВД и СГБ республики находится под личным контролем генерального прокурора, добавили в Генпрокуратуре.

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