Участник ДТП в Гагрском тоннеле скончался в больнице

Водитель Honda Fit, пострадавший в ДТП в Гагре 12 июля, был экстренно прооперирован после аварии и транспортирован в Республиканскую больницу в Сухуме.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Пострадавший в результате ДТП в Гагре водитель автомобиля Honda Fit Саид Вазиев скончался от остановки сердца утром 17 июля, сообщил Sputnik заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба.

Водитель автомобиля Honda Fit был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с переломом ребер, черепно-мозговой травмой, разрывом селезенки, печени и переломом бедра, сообщал Sputnik главный врач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

Пострадавший был экстренно прооперирован и транспортирован в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы. Состояние водителя врачи оценивали как тяжелое, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Жертвами аварии в Гагре, помимо водителя Honda Fit, стали еще два человека - уроженка города Сыктывкар (1953 года рождения) и житель Сухума Павел Милтоньян (1953 года рождения). Шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в Гагрскую районную больницу, пятеро из них – туристы.

Четверо все еще находятся на лечении в Гагрской больнице, они пробудут там до 18 июля, так как травмы у них достаточно серьезные и требуют наблюдения. Среди пострадавших был ребенок 2011 года рождения, его уже выписали из больницы.

Как сообщала Генпрокуратура Абхазии, 12 июля автомобиль Honda Fit под управлением уроженца города Гудаута Вазиева Саида Нугзаровича двигался со стороны Гудауты в сторону КПП "Псоу" и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen, под управлением Буюкляна Альберта Рафиковича 1981 года рождения, жителя села Мачара Гулрыпшского района.

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