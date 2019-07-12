ДТП в тоннеле в Гагре: что известно о пострадавших

Легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в Гагре в автомобильном тоннеле.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Посольство России в Абхазии и МВД республики уточнили данные о пострадавших в результате столкновения Honda Fit с микроавтобусом Volkswagen Caravelle в тоннеле в Гагре.

В аварии погибли два человека и пострадали еще семеро.

По данным посольства РФ, в ДТП погибла одна гражданка России, еще пять россиян (в том числе ребенок 2011 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

"В настоящее время все пострадавшие доставлены в районную больницу города Гагра. Им оказывается вся необходимая помощь. Консульские работники находятся в прямом контакте с МВД и МЧС Абхазии, а также с руководством больницы. Об инциденте доложено в департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России. Продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении посольства России.

Ранее Генпрокуратура Абхазии сообщала, что помимо россиянки (уроженки города Сыктывкара 1953 года рождения), в результате аварии погиб Мильтонян Павел Карапетович (1953 года рождения).

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД республики, Мильтонян был жителем Сухума, он скончался в больнице города Гагра от полученных травм.

По последним данным, в больницу Гагры доставлены пассажиры Volkswagen (все граждане РФ): Седова Д.С. (1989 года рождения), Эпельбаум Е.Г. (1979 года рождения), Кудряшова А.Л. (1979 года рождения), Шилова В.А. (2011 года рождения), Чиндарева Е.С. (1992 года рождения).

Также госпитализированы водители обоих автомобилей – уроженец города Гудаута Вазиев Саид Нугзарович (год рождения не сообщается) и Буюклян Альберт Рафикович (1981 года рождения), житель села Мачара Гулрыпшского района.

Авария произошла в пятницу в районе 15:15. Автомобиль Honda Fit под управлением Саида Вазиева двигался со стороны Гудауты в сторону КПП Псоу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen, под управлением Альберта Буюкляна.

Прокуратура Гагрского района проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия.