Две машины столкнулись в тоннеле в Гагре: есть жертвы

Прокуратурой Гагрского района проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по завершению которых будет возбуждено уголовное дело.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле в Гагре, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

По данным ведомства два человека погибли, еще семеро пострадали.

Генпрокуратура Абхазии сообщила, что автомобиль Honda Fit под управлением уроженца города Гудаута Вазиева Саида Нугзаровича двигался со стороны Гудауты в сторону КПП ПСОУ и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen, под управлением Буюкляна Альберта Рафиковича 1981 года рождения, жителя села Мачара Гулрыпшского района.

© Foto / МЧС РА ДТП в гагрском тоннеле

"В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen Гуляева Галина Никифоровна (1953 года рождения) - жительница Сыктывкара Республики Коми РФ и Мильтонян Павел Карапетович (1953 года рождения) скончались, а пассажиры Седова Д.С. (1989 года рождения), Эпельбаум Е.Г. (1979 года рождения), Кудряшова А.Л. (1979 года рождения), Шилова В.А. (2001 года рождения), Чиндарева Е.С. (1992 года рождения) доставлены в Гагрскую ЦРБ с различными повреждениями (от легкого до среднего)".

Водители обоих автомобилей доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается срочная медицинская помощь.