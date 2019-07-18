20:15 18 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR70.61
Поиск
Археологические раскопки

Ученые сравнят культуру жизни древних жителей горной и прибрежной частей Абхазии

© Fotolia / Krugloff
В Абхазии
Получить короткую ссылку
21 0 0

Российские и абхазские археологи начали раскопки в Очамчырском районе.

СУХУМ, 18 июл- Sputnik. Ученые сравнят, насколько отличалась культура жизни населения горной части востока Абхазии, от живших вблизи побережья в период античности, рассказал на радио Sputnik Абхазия руководитель Ткуарчальской археологической экспедиции Александр Скаков

© Foto / предоставлено инициативной группой проекта "Тайны великой абхазской стены"
Тайны Великой стены: археологи изучат загадочный древний памятник Абхазии

Последние археологические исследования на месте древнегреческого города Гюэнос на территории современной Очамчыры проводились 35 лет назад. В послевоенной республике, которая долгие годы находилась в блокаде, провести эти работы было крайне сложно.

"Еще одна причина, по которой оттягивались раскопки в этих районах связано с тем, что в Абхазии очень много памятников археологии и на всех них рук не хватает. Слишком мало ученых, чтоб заниматься всем и сразу. На протяжении 13 лет мы занимались изучением археологических памятников на горе Джантух на окраине Ткуарчала. Мы получили много интересного материала – это и могильники, и поселения", - сказал Скаков.

Эта часть Абхазии уникальна тем, что на небольшой территории можно проследить динамику культурной связи с горной частью республики. В Очамчыре, где в древности располагался греческий город Гюэнос, ученые изучат холм, рядом с которым в прошлом был въезд в военный порт.

В последний раз, когда исследовали этот район Абхазии, отметил археолог, были найдены множество античной керамики, культурные комплексы миотов – древнего населения Прикубанья, появление которых на территории Абхазии остается загадкой. 

"Мы не знаем, что найдем во время раскопок, но мы планируем работать на этом памятнике еще не один год. Сложно предугадать, но всегда есть надежды на интересные находки, которые могут оправдаться, а могут и не оправдаться", - рассказал Скаков.

Исследования проводятся совместно с Институтом археологии и востоковедения РАН. Основная часть затрат на экспедиции финансируется за счет грантов от Российского фонда фундаментальных исследований. Помощь также оказывают Абхазский государственный музей и Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук. Средства на реставрацию археологических находок выделяет абхазское государство, отметил он.  

Читайте также:

Теги:
археология, раскопки, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лето, солнце, море, пляж в объективе Sputnik
Почему Анкару исключили из программы по F-35
Американская бабочка в Абхазии
Крылатый вредитель: все об американской бабочке
Соцсети
Sputnikabkhazia