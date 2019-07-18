Ученые сравнят культуру жизни древних жителей горной и прибрежной частей Абхазии

СУХУМ, 18 июл- Sputnik. Ученые сравнят, насколько отличалась культура жизни населения горной части востока Абхазии, от живших вблизи побережья в период античности, рассказал на радио Sputnik Абхазия руководитель Ткуарчальской археологической экспедиции Александр Скаков

Последние археологические исследования на месте древнегреческого города Гюэнос на территории современной Очамчыры проводились 35 лет назад. В послевоенной республике, которая долгие годы находилась в блокаде, провести эти работы было крайне сложно.

"Еще одна причина, по которой оттягивались раскопки в этих районах связано с тем, что в Абхазии очень много памятников археологии и на всех них рук не хватает. Слишком мало ученых, чтоб заниматься всем и сразу. На протяжении 13 лет мы занимались изучением археологических памятников на горе Джантух на окраине Ткуарчала. Мы получили много интересного материала – это и могильники, и поселения", - сказал Скаков.

Эта часть Абхазии уникальна тем, что на небольшой территории можно проследить динамику культурной связи с горной частью республики. В Очамчыре, где в древности располагался греческий город Гюэнос, ученые изучат холм, рядом с которым в прошлом был въезд в военный порт.

В последний раз, когда исследовали этот район Абхазии, отметил археолог, были найдены множество античной керамики, культурные комплексы миотов – древнего населения Прикубанья, появление которых на территории Абхазии остается загадкой.

"Мы не знаем, что найдем во время раскопок, но мы планируем работать на этом памятнике еще не один год. Сложно предугадать, но всегда есть надежды на интересные находки, которые могут оправдаться, а могут и не оправдаться", - рассказал Скаков.

Исследования проводятся совместно с Институтом археологии и востоковедения РАН. Основная часть затрат на экспедиции финансируется за счет грантов от Российского фонда фундаментальных исследований. Помощь также оказывают Абхазский государственный музей и Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук. Средства на реставрацию археологических находок выделяет абхазское государство, отметил он.

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