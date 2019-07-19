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Троллейбусный парк

Обрыв на линии и новый маршрут: что происходит с троллейбусами в Сухуме

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Сухумская троллейбусная линия - одна из старейших на Кавказе. Движение троллейбусов в столице Абхазии было запущено 3 января 1968 года.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Один из троллейбусных маршрутов в Сухуме не работает уже две недели, но в Старый поселок можно будет добраться на автобусе, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.

Троллейбусы не ездят от Рынка до Маяка

Из-за повреждения электрического кабеля троллейбусы на участке Рынок – Маяк в Сухуме приостановили маршрут около двух недель назад. 

"Вместо троллейбуса пять автобусов от Сухумского АТП обслуживают маршрут Рынок - Учхоз, и они даже едут немного дальше – до мемориала Владислава Ардзинба. Работает этот общественный транспорт до 19:30 - 20:00. Один автобус у нас в резерве на случай, если какой-нибудь из автобусов вдруг выйдет из строя. Также по этой дорожной линии курсирует маршрутное такси", - рассказал Шулумба.

Сотрудники предприятия провели мониторинг, насколько интенсивно движение транспорта по этому маршруту после того, как пришлось вместо троллейбусов пустить другие виды общественного транспорта.

Троллейбусный парк
© Sputnik Илона Хварцкия
Сухумский троллейбус: полвека на линии

По словам Шулумба, пассажиры не чувствуют затруднений в передвижении и с интервалом в 20 минут могут выехать с остановок. При этом он подчеркнул, что троллейбусы для некоторых категорий граждан удобнее в плане низкой стоимости проезда (проезд в троллейбусе обойдется в 5 рублей, в автобусе -10).

Проблему на маршруте от рынка до Маяка планируют решить в течение ближайших двух недель.

Автобус пустят с сухумского рынка до Старого поселка

В Сухуме появится новый автобусный маршрут, рассказал Шулумба, этим видом транспорта можно будет добраться от рынка до Старого поселка.

"Город обслуживают 20 автобусов, из которых 18 новые. Только Старый поселок у нас был не охвачен из-за нехватки транспорта. Сейчас эти новые автобусы проходят тестовый режим и, к сожалению, есть некоторые недочеты, но действует гарантия на них. Перегонять в Россию по несколько автобусов для устранения неполадок, мы не можем, но, думаю, в течение одного месяца вопрос будет решен", - отметил Шулумба.

Пока до Старого поселка ездят только троллейбусы. 

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии республика закупила в России 62 автобуса на сумму 162,9 миллиона рублей. Восемнадцать из них поступили в распоряжение столичного автопарка. По словам директора Сухумского АТП, водители и пассажиры довольны новым транспортом. Шулумба также выразил надежду на то, что в ближайшие полтора года чинить автобусы не придется.

Сухумская троллейбусная линия - одна из старейших на Кавказе, подробнее об истории сухумского троллейбуса читайте в материале Sputnik.

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