Обрыв на линии и новый маршрут: что происходит с троллейбусами в Сухуме

Сухумская троллейбусная линия - одна из старейших на Кавказе. Движение троллейбусов в столице Абхазии было запущено 3 января 1968 года.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Один из троллейбусных маршрутов в Сухуме не работает уже две недели, но в Старый поселок можно будет добраться на автобусе, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.

Троллейбусы не ездят от Рынка до Маяка

Из-за повреждения электрического кабеля троллейбусы на участке Рынок – Маяк в Сухуме приостановили маршрут около двух недель назад.

"Вместо троллейбуса пять автобусов от Сухумского АТП обслуживают маршрут Рынок - Учхоз, и они даже едут немного дальше – до мемориала Владислава Ардзинба. Работает этот общественный транспорт до 19:30 - 20:00. Один автобус у нас в резерве на случай, если какой-нибудь из автобусов вдруг выйдет из строя. Также по этой дорожной линии курсирует маршрутное такси", - рассказал Шулумба.

Сотрудники предприятия провели мониторинг, насколько интенсивно движение транспорта по этому маршруту после того, как пришлось вместо троллейбусов пустить другие виды общественного транспорта.

По словам Шулумба, пассажиры не чувствуют затруднений в передвижении и с интервалом в 20 минут могут выехать с остановок. При этом он подчеркнул, что троллейбусы для некоторых категорий граждан удобнее в плане низкой стоимости проезда (проезд в троллейбусе обойдется в 5 рублей, в автобусе -10).

Проблему на маршруте от рынка до Маяка планируют решить в течение ближайших двух недель.

Автобус пустят с сухумского рынка до Старого поселка

В Сухуме появится новый автобусный маршрут, рассказал Шулумба, этим видом транспорта можно будет добраться от рынка до Старого поселка.

"Город обслуживают 20 автобусов, из которых 18 новые. Только Старый поселок у нас был не охвачен из-за нехватки транспорта. Сейчас эти новые автобусы проходят тестовый режим и, к сожалению, есть некоторые недочеты, но действует гарантия на них. Перегонять в Россию по несколько автобусов для устранения неполадок, мы не можем, но, думаю, в течение одного месяца вопрос будет решен", - отметил Шулумба.

Пока до Старого поселка ездят только троллейбусы.

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии республика закупила в России 62 автобуса на сумму 162,9 миллиона рублей. Восемнадцать из них поступили в распоряжение столичного автопарка. По словам директора Сухумского АТП, водители и пассажиры довольны новым транспортом. Шулумба также выразил надежду на то, что в ближайшие полтора года чинить автобусы не придется.

Сухумская троллейбусная линия - одна из старейших на Кавказе, подробнее об истории сухумского троллейбуса читайте в материале Sputnik.

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