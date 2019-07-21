Абраскил возвращается: в Абхазии появится первый мультфильм с озвучкой

Известный в Абхазии певец, художник и по совместительству мультипликатор Астамур Квициния уже год работает над созданием первого абхазского мультфильма с диалогами и озвучкой.

Главный герой картины - Абраскил, геро-мученик из абхазской мифологии, который, согласно легенде, был заточен в Отапской пещере. Название мультфильма, "Геройства Абраскила", говорит само за себя.

Sputnik, Айнар Читанава

В начале были комиксы

Идея создать мультфильм появилась у Астамура не на пустом месте. Астамур - автор двух популярных комиксов на абхазском языке, составленных по мотивам абхазских сказок. Интерес к такому виду творчества у него зародился в раннем детстве, начинал с того, что старательно вырисовывал героев из любимых мультфильмов. Впоследствии идеи, образы, картинки, которые тогда приходили ему в голову, он и реализовал уже будучи взрослым, признался Астамур.

"У нашего поколения в детстве не было интернета и мобильной связи. Единственным развлечением, которое можно сравнить с современными аналогами, был видеомагнитофон. И то, он был не у каждого. Я, используя любую возможность, запоминал кадры из мультфильма, и пытался копировать их на бумаге. Лишь в 90-е я узнал о комиксах и очень ими заинтересовался. Уже тогда я решил, что когда-нибудь нарисую и выпущу абхазский аналог комиксов. И когда это время, наконец, настало, главной темой моих работ, несомненно, стала национальная культура", - вспоминает Астамур.

Первый комикс Астамура о геройствах Абраскила был выпущен в 2009 году при помощи Фонда развития абхазского языка. На основе этого комикса и снимается одноименный мультфильм мультипликатора.

После этого он выпустил и второй комикс о национальном абхазском герое "Напха Киагуа". В коллекции Астамура есть и другие комиксы, которые из-за финансовых проблем не выпущены до сих пор.

Запастись терпением

Мультипликатор отметил, что снимать мультфильм оказалось куда сложнее, чем он себе представлял. К работе пришлось привлекать профессионального композитора. Звукорежиссером мультфильма стал Джамбул Жордания. Героев мультфильма озвучивают актеры Тимур Аршба, Руслан Шакая, Михаил Цкуа и Эрик Микаа.

© Foto / предоставлено Айнаром Читанава Работа над мультиком Астамура Квициниа «Абрыскьыл»

В своих работах Астамур отображает особенности абхазского традиционного быта. Но так как эти проекты рассчитаны на детей, он не забывает и о том, что мультфильм должен быть развлекательным. Мультипликатор надеется, что вложенный в мультфильм добрый абхазский юмор, придется по душе не только детям, но и взрослым тоже.

"Половина бюджета любого зарубежного мультфильма тратится именно на рекламу. Иначе о картине люди попросту не узнают, а все приложенные усилия окажутся напрасными. В нашем случае этой рекламы почти нет. Многие люди не только не читали абхазские комиксы, а даже не подозревают об их существовании в принципе. Но в то же время те, кто хоть раз держали в руках эти журналы, хорошо о них отзываются. А самое главное, они нравятся детям", - отмечает мультипликатор.

На сегодняшний день, кроме Астамура Квициния никто в Абхазии не занимается мультипликацией в формате 3D. По его словам, азы технологий он освоил сам, кроме того, многое подсказали зарубежные друзья.

"Сколько бы тебе ни помогали люди, главное на этом поприще – это работа над собой. Для того чтобы снять мультфильм, нужно освоить в совершенстве как минимум 5-6 специальных программ. Это требует не только не малые усилия, но и очень много времени. В среднем, на получение минуты чистого "продукта" уходит месяц труда. Одним словом, необходим большой запас терпения", - рассказал Астамур.

Астамур Квициния Работа Астамура Квициния

Астамур надеется, что в ближайшем будущем в Абхазии откроют студию, где молодые люди смогут обучаться этой профессии. Мультипликатор уверен, что мультфильмы, отражающие национальную культуру, смогут поспособствовать правильному воспитанию детей.

А пока главная цель Астамура доснять "Геройства Абраскила", которые будут длиться около 17-18 минут. По расчетам мультипликатора, зритель увидит современный абхазский мультфильм в конце этого года.

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