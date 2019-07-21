Рояль в горах: видеоклип из Ауадхары набирает популярность в Сети

В сети набирает популярность проект Abkhazia Aero – Dubstep Piano in Auadkhara. О том, как создавался необычный ролик, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Пейзажи и красоты Абхазии не раз становились вдохновением для фотографов и видеооператоров. В сети и социальных сетях можно увидеть сотни профессиональных и любительских роликов, с каждым годом их качество увеличивается, а идеи подачи материала становятся все интереснее. Проект Аbkhazia Aero существует уже два года. Главная фишка – кадры пейзажей Абхазии, снятых с высоты птичьего полета с помощью коптера.

Автор проекта Даниил Отырба утверждает, что создание видеороликов – всего лишь его хобби. Работает Даниил инженеромв одном из банков Абхазии.

В объектив команды Даниила уже попадали закаты и рассветы Сухума, Набережная Махаджиров, озеро Рица и виды Нового Афона. Но самый большой резонанс среди пользователей соцсетей вызвали ролики с роялем. Первый из них вышел в начале июня. Девушка за белоснежным роялем на фоне красот Сухума сыграла классическую композицию. Ролик набрал более двух тысяч просмотров.

По словам Даниила, идея использования рояля появилась задолго до самих съемок.

"Решил арендовать рояль в музыкальной школе и снять ролик на природе. Но эти рояли стоят больше миллиона, и никто не соглашался на это", - рассказал он.

Энтузиаст не отчаялся и решил сконструировать свой рояль. Инструмент был переделан из старого пианино, помогали Даниилу отец и брат. Через месяц самодельный рояль был готов для первых съемок.

"Весит он в два раза меньше, чем обычный рояль. К тому же мы сделали его разборным, снимается клавиатура и центральная часть, ножки. Так его можно легко транспортировать", - объяснил молодой человек.

После популярности первого ролика, Даниил решил не останавливаться на достигнутом. Каждое лето он с друзьями отдыхает в горах Абхазии. В этот раз было решено взять с собой и рояль. До перевала Пыв инструмент доехал на прицепе внедорожника.

"По дороге от рояля отвалились несколько частей, но мы были к этом готовы. У нас были с собой инструменты, мы все починили", - рассказал Даниил.

В результате вышел ролик на композицию группы Imagine Dragons – Radioactive. За пианино, кстати, родной брат Даниила – Давид. В съемке, помимо коптера, были задействованы три камеры.

За три дня видео более 1500 просмотров и более 100 лестных комментариев. Даниил признался, что планировал снять два видео на Ауадхаре, но непогода не позволила операторам осуществить задуманное.

Впрочем, Даниил и его команда не расстроены. Видеографы в поисках новых идей и музы.

Читайте также: