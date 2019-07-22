Эрик Чкадуа, фигурант по делу Омара Мерцхулава, оставлен под стражей до 30 августа

Эрик Чкадуа был задержан по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Суд кассационной инстанции Верховного суда признал постановление Сухумского городского суда о продлении срока содержания под стражей Эрика Чкадуа до 30 августа законным, сообщается на сайте Верховного суда.

Защита просила суд заменить избранную Чкадуа меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, поясняется в сообщении. Жалоба адвоката была признана судом необоснованной.

Эрик Чкадуа был задержан 30 апреля. Ему предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения, похищении, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. На следующий день прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Абхазии.

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