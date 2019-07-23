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Фельдшер станции скорой медицинской помощи

Пострадавшие в ДТП в Гагре туристы выписались и улетели домой

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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В результате ДТП, которое произошло в гагрском тоннеле 12 июля, погибли двое граждан Абхазии и одна гражданка России.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Жителей Тверской области, пострадавших в ДТП в тоннеле в Гагре, выписали из гагрской ЦРБ, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Вячеслав Аргун.

"Вчера мы выписали всех пострадавших во время аварии в тоннеле Гагры", - уточнил Аргун.

Пострадавших в аварии в Гагре доставили в Тверскую область в понедельник 22 июля, сообщило правительство региона.

"22 июля в аэропорт Домодедово Московской области для этих целей были направлены две машины скорой медицинской помощи от областного Министерства здравоохранения, а также психолог МЧС",  - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. По прилете они осмотрены бригадой врачей. Трое пациентов от госпитализации отказались и были доставлены домой. Еще одна пострадавшая, жительница Кашина, направлена на дообследование в центральную районную больницу.

© Foto / МЧС РА
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12 июля в Гагре в тоннеле произошло столкновение легкового автомобиля Honda Fit и микроавтобуса Volkswagen Caravelle, перевозившего российских туристов.

Жертвами аварии, помимо водителя Honda Fit Саида Вазиева, стали еще два человека - уроженка города Сыктывкар (1953 года рождения) и житель Сухума Павел Милтоньян (1953 года рождения). Шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в Гагрскую районную больницу, пятеро из них – туристы.

Водитель Honda Fit после ДТП был экстренно прооперирован и транспортирован в Республиканскую больницу в Сухуме, но спасти его не удалось.

Генпрокуратура Абхазии сообщала, что автомобиль Honda Fit под управлением уроженца города Гудаута Саида Вазиева двигался со стороны Гудауты в сторону КПП "Псоу" и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen под управлением Альбертом Буюкляном, жителем села Мачара Гулрыпшского района.

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