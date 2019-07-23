Пострадавшие в ДТП в Гагре туристы выписались и улетели домой

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Жителей Тверской области, пострадавших в ДТП в тоннеле в Гагре, выписали из гагрской ЦРБ, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Вячеслав Аргун.
"Вчера мы выписали всех пострадавших во время аварии в тоннеле Гагры", - уточнил Аргун.
Пострадавших в аварии в Гагре доставили в Тверскую область в понедельник 22 июля, сообщило правительство региона.
"22 июля в аэропорт Домодедово Московской области для этих целей были направлены две машины скорой медицинской помощи от областного Министерства здравоохранения, а также психолог МЧС", - говорится в сообщении.
В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. По прилете они осмотрены бригадой врачей. Трое пациентов от госпитализации отказались и были доставлены домой. Еще одна пострадавшая, жительница Кашина, направлена на дообследование в центральную районную больницу.
12 июля в Гагре в тоннеле произошло столкновение легкового автомобиля Honda Fit и микроавтобуса Volkswagen Caravelle, перевозившего российских туристов.
Жертвами аварии, помимо водителя Honda Fit Саида Вазиева, стали еще два человека - уроженка города Сыктывкар (1953 года рождения) и житель Сухума Павел Милтоньян (1953 года рождения). Шестеро пострадавших в ДТП были доставлены в Гагрскую районную больницу, пятеро из них – туристы.
Водитель Honda Fit после ДТП был экстренно прооперирован и транспортирован в Республиканскую больницу в Сухуме, но спасти его не удалось.
Генпрокуратура Абхазии сообщала, что автомобиль Honda Fit под управлением уроженца города Гудаута Саида Вазиева двигался со стороны Гудауты в сторону КПП "Псоу" и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen под управлением Альбертом Буюкляном, жителем села Мачара Гулрыпшского района.
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