Рыбный день: на Псоу пресечена контрабанда морепродуктов

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный перевоз рыбной продукции через российско-абхазскую границу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Сообщается, что водитель автомобиля "ВАЗ–21070" таможенную декларацию не подавал, при устном опросе сказал, что перевозит лишь личные вещи. Однако в ходе досмотра в салоне машины были обнаружены 12 пластиковых ящиков без маркировки, внутри которых находилась рыба копченая, непотрошеная, предположительно, барабуля, общим весом 67 килограммов.

"Гражданин перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза товар, не заявленный при устном опросе. Декларацию и разрешительные документы на перемещаемый товар водитель транспортного средства не предоставил. Количество найденной рыбной продукции свидетельствует о коммерческих объемах товара, но не для личного пользования", - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков.

Кроме того, в багажнике автомобиля Toyota RAV 4 таможенниками были обнаружены 17 пластиковых контейнеров, а в машине Ford Focus нашли один черный полиэтиленовый пакет с шестью пластиковыми контейнерами, в которых находилась рыба свежая, непотрошеная, незамороженная, предположительно, барабуля. Общий вес обнаруженного в двух машинах контрабандного товара составил 47 килограммов.

Товар изъят, образцы рыбы направлены на таможенную экспертизу.

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