Хаджимба объяснил, почему решил участвовать в выборах президента

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал, почему он вновь решил участвовать в качестве кандидата в выборах президента республики, сообщается на сайте главы государства.

"Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами", - сказал президент.

Он отметил, что "знание ситуации и проблем изнутри дают основание необходимости доведения до логического завершения предпринятых реальных шагов".

Борьба с преступностью была и остается одной из главных, чрезвычайно ответственных задач не только правоохранительных органов, но и всего руководства страны, сказал Хаджимба.

"Возрастает актуальность реформы структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечения их собственной безопасности", - подчеркнул глава государства.

"Изыскав необходимые финансовые возможности, следует добиваться коренной реорганизации структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечив соответствующую ротацию кадров", - сказал он.

Президент отметил, что необходимо бороться "с таким опасным злом, как распространение наркотических средств, наркомания, наносящим непоправимый ущерб генофонду нации".

Он также пообещал "последовательно добиваться ужесточения законодательства по борьбе с коррупцией".

"Декларирование доходов чиновников должно стать непременным условием, обеспечивающим прозрачность деятельности государственных структур", - заявил Рауль Хаджимба.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо: разработать комплекс мер по обеспечению пенсионной реформы в стране, ускорить разработку программы репатриации зарубежных соотечественников; кардинально обновить систему школьного обучения на государственном языке.

Президент также планирует расширить масштабы и формы взаимодействия абхазо-абазинского и адыгского народов; разработать госплан комплексной поддержки села и подготовить программы вовлечения молодежи в строительство государства, развития национального здравоохранения, туризма и спорта.

На данный момент Центризбирком Абхазии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Абхазии действующего главу государства Рауля Хаджимба, а также Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба.

Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года. Выдвижение кандидатов проходило с 25 июня по 16 июля. Итоги должны будут подвести в течение трех дней после дня выборов, до 28 августа.

Читайте также: