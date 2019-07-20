Центризборком дополнительно проверит троих кандидатов в президенты Абхазии

ЦИК Абхазии завершил прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Трое из десяти кандидатов в президенты Абхазии проходят дополнительную проверку в ЦИК, рассказал корреспонденту Sputnik юрист Центризборкома Алмас Акаба в субботу 20 июля.

"Все кроме Артура Анкваб, Астамура Отырба и Астамура Какалия были зарегистрированы в ЦИК. По этим трем кандидатам пока проводится дополнительная проверка – это обычная процедура. До 26 числа по ним тоже будет принято решение", - сказал он.

На данный момент Центризбирком Абхазии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Абхазии действующего главу государства Рауля Хаджимба, а также Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Регистрация партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты прошла с 26 июня по 16 июля. Первыми в ЦИКе зарегистрировалась партия "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты. 5 июля съезд партии выдвинул его в качестве кандидата в президенты.

Также ЦИКом были зарегистрированы политические партии "Единая Абхазия" (которая не назвала своего кандидата) и "Амцахара", которая выдвинула Алхаса Квициния.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

В воскресенье, 14 июля, стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

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