Сотрудники МЧС Абхазии спасли российского туриста, сломавшего ногу в горах

МЧС Абхазии эвакуировало российского туриста с переломом ноги с перевала Химса.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Абхазские спасатели в пятницу 26 июля экстренно эвакуировали с перевала Химса российского туриста, сообщается на странице МЧС в Facebook.

Жителя Ростова-на-Дону Евгения Ершова, 1978 года рождения, с переломом ноги доставили в Агудзерский военный госпиталь.

Медики МЧС оказали пострадавшему первую помощь. При каких обстоятельствах россиянин получил травмы, не уточняется.

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